14:54
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Общество

ЦИК досрочно лишила мандата депутата Эльдара Сулайманова

ЦИК досрочно лишила мандата депутата Эльдара Сулайманова. Решение принято сегодня на заседании. 

Нардеп подал добровольное заявление о сложении полномочий.

Эльдар Сулайманов — сын бывшего министра транспорта и коммуникаций Нурлана Сулайманова. Он родился 3 июля 1985 года. Был депутатом Жогорку Кенеша VII созыва в составе политической партии «Ата-Журт Кыргызстан». В VIII созыв парламента избран по Араванскому многомандатному избирательному округу № 5 (Джалал-Абадская область).

Читайте по теме
Депутатом ЖК вместо Эльдара Сулайманова может стать Азизбек Абдуллаев

Имя Эльдара Сулайманова в январе этого года обсуждалось в СМИ и социальных сетях в связи с обвинениями его бывшей супруги в семейном насилии. Асель Азаматова заявила в соцсетях о неоднократном насилии со стороны экс-мужа. В ГУВД Бишкека сообщили, что по данному факту проводится проверка. Сам Эльдар Сулайманов заявил, что озвученные обвинения носят односторонний характер и требуют правовой оценки.

В политических кругах также звучит версия о том, что он якобы участвовал в сборе подписей под «обращением 75». 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362372/
просмотров: 1449
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК вернет залоги кандидатам, но компенсации расходов не будет
Суд признал законной отмену повторных выборов по округу № 13
ЦИК вернет 7 миллионов сомов кандидатам по округу № 13
ЦИК опубликовала список избирателей на повторные выборы по округу № 13
Повторные выборы в округе № 13. ЦИК зарегистрировала 25 кандидатов
Повторные выборы в округе № 13. Двое граждан отказались от участия
Повторные выборы в округе № 13. Заявления подали 19 кандидатов
Венгрия заинтересована в опыте КР по внедрению цифровых технологий на выборах
Повторные выборы в округе № 13. Заявления подали девять кандидатов
Джолдошова вновь обвиняет главу ЦИК, Шайназаров советует обратиться к психиатру
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и&nbsp;дело о&nbsp;массовых беспорядках Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и дело о массовых беспорядках
На&nbsp;весенних каникулах школьники в&nbsp;Кыргызстане отдохнут всего один день На весенних каникулах школьники в Кыргызстане отдохнут всего один день
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора «Айыл Банк» начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора
Столица КР&nbsp;отметит День защитника Отечества концертом и&nbsp;розыгрышем призов Столица КР отметит День защитника Отечества концертом и розыгрышем призов
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
17 февраля, вторник
14:54
В КР упростили порядок получения господдержки для семеноводческих хозяйств В КР упростили порядок получения господдержки для семен...
14:32
Бывшего госминистра Нагорного Карабаха приговорили к 20 годам тюрьмы
14:31
В 2025 году в Ошской области введено в эксплуатацию 16 новых зданий школ
14:30
В ГКНБ поменялся заместитель председателя
14:26
Зимняя Олимпиада. Японские фигуристы установили новый мировой рекорд по баллам