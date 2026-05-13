ОАО «ABank» объявляет о начале сотрудничества с секретариатом Всемирных игр кочевников и получении статуса официального банка VI Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Кыргызской Республике с 31 августа по 6 сентября 2026 года.

Присвоение статуса официального банка является важным этапом в развитии партнерства между финансовым сектором и крупнейшими культурно-спортивными инициативами страны. Участие ОАО «ABank» в проекте такого масштаба отражает его стратегическую роль в поддержке национальных и международных инициатив, направленных на укрепление имиджа Кыргызской Республики.

ОАО «ABank» — один из ведущих банков страны, на протяжении многих лет вносящий значимый вклад в развитие экономики, реализацию государственных программ и поддержку социальной сферы. В рамках сотрудничества банк будет оказывать содействие в финансовом сопровождении мероприятий Игр, а также поддерживать организационные процессы, обеспечивая надежность и устойчивость реализации проекта.

VI Всемирные игры кочевников станут одним из ключевых международных событий, проводимых в Кыргызской Республике, и совпадут с рядом значимых дат, включая 35-летие независимости страны, а также мероприятия в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В этом контексте участие ОАО «ABank» приобретает особую значимость, подчеркивая готовность национального финансового сектора содействовать развитию культурной дипломатии, укреплению международных связей и продвижению уникального культурного наследия Кыргызстана на мировой арене.

ОАО «ABank» выражает уверенность, что проведение VI Всемирных игр кочевников станет важным вкладом в развитие международного сотрудничества, туризма и популяризацию традиционных видов спорта и культуры кочевых народов.

