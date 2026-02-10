Президент Кыргызстана отправил в отставку всех заместителей главы ГКНБ

От должностей освободили нескольких заместителей председателя Государственного комитета национальной безопасности. Об этом 24. kg сообщили в администрации президента.

Как отмечается, от должностей отсранили:

первый заместитель председателя ГКНБ Курванбек Авазов;

заместитель председателя ГКНБ — директор Координационного центра по обеспечению кибербезопасности Даниэл Рысалиев;

заместитель председателя ГКНБ — директор Антитеррористического центра Элизар Сманов.

Напомним, сегодня главу ГКНБ Камчыбека Ташиева отправили в отставку.

Возможно, так же могут отправить в отставку первого заместителя председателя ГКНБ — директора Пограничной службы Абдикарима Алимбаева.

Еще один заместитель главы ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков стал исполняющим обязанности председателя госкомитета.