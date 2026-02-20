Первый заместитель главы Минздрава Кыргызстана подал в отставку

Первый заместитель главы Минздрава Айбек Маткеримов покинул свой пост. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники.

По их данным, сегодня с утра первый заместитель министра здравоохранения попрощался с коллективом и сообщил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Приказа о его снятии с должности нет.

Айбек Маткеримов назначен на должность в декабре 2025 года вместе с Рыспеком Сыдыгалиевым, которого сегодня задержал ГКНБ.

Айбек Маткеримов родился 8 ноября 1980-го. Окончил Кыргызскую государственную медицинскую академию имени Исы Ахунбаева, Международный университет имени Канторо Токтомаматова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) по программе «Магистр государственного управления для руководителей». Был депутатом Жогорку Кенеша VII созыва. Заслуженный врач Кыргызской Республики.