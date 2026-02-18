Чынгыз Эшимбеков назначен генконсулом Кыргызстана в Чикаго

Чынгыз Эшимбеков назначен Генеральным консулом Кыргызстана в Чикаго (США). Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Отмечается, что Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.

Ранее эту должность занимал Болотбек Борбиев — брат известного певца Бека Борбиева. Он был освобожден в октябре прошлого года. Бывший генконсул участвовал в парламентских выборах — 2025 и избран депутатом Жогорку Кенеша VIII созыва.

Чынгызу Эшимбекову 55 лет. Работает в системе МИД с 1994 года, был послом КР в ОАЭ и Катаре. С 2023-го занимал должность директора департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел.