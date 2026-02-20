Абдупата Маткаликов стал мэром города Манаса

Абдупата Маткаликов назначен мэром города Манаса. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Ранее эту должность занимал Эрнисбек Ормоков.

Абдупата Маткаликов родился 1 января 1964 года в Джалал-Абаде. В 1985-м окончил Фрунзенский политехнический университет в Майлуу-Суу по специальности «инженер-механик».

В начале своей карьеры (с марта 1990 года по сентябрь 1994-го) работал на Ошской автобазе Министерства промышленности, где прошел путь от карбюраторщика и контрольного механика до начальника автоколонны.