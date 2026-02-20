22:33
Власть

Абдупата Маткаликов стал мэром города Манаса

Фото из интернета. Абдупата Маткаликов

Абдупата Маткаликов назначен мэром города Манаса. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Ранее эту должность занимал Эрнисбек Ормоков.

Абдупата Маткаликов родился 1 января 1964 года в Джалал-Абаде. В 1985-м окончил Фрунзенский политехнический университет в Майлуу-Суу по специальности «инженер-механик».

В начале своей карьеры (с марта 1990 года по сентябрь 1994-го) работал на Ошской автобазе Министерства промышленности, где прошел путь от карбюраторщика и контрольного механика до начальника автоколонны.

  • В 2020 году выдвигался кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша от политической партии «Мекенчил» (№ 92).
  • В 2021-м также упоминался в списках кандидатов от партии «Ишеним» на парламентских выборах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362969/
