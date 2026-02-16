Галина Байтерек возглавила издательский дом «Кыргыз Туусу». Об этом сообщила администрация президента.
Ранее она занимала должность завотделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи администрации президента КР.
Напомним, кабмин создал государственное учреждение «Информационно-издательский дом «Кыргыз Туусу»». Решение подписал Адылбек Касымалиев.
Новое объединение сформировано путем слияния издательских домов «Кыргыз Туусу» и «Слово Кыргызстана», а также редакций журналов «Байчечекей» и «Ала-Тоо».
Галина Байтерек родилась 19 июля 1971 года в селе Ровном Панфиловского района Чуйской области.
Образование высшее. В 1996 году окончила Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности «русская филология».
- С 1994 по 2001 год работала в детской студии «Баластан» режиссером, редактором и ведущей. Автор детских телевизионных программ «Сами с усами», «К сокровищам инков», «Великолепная семерка», «Хочу все знать», программы для подростков «Пятая стена», музыкальной программы «Наристе Аземи», «Веселые нотки».
- 2002–2004 годы — обозреватель ТПО «Дневной блок телепередач» КТР. Ведущая аналитической программы «Тема дня».
- 2004–2006 годы — проработала режиссером программы «Арноо концерти» рекламно-коммерческого агентства КТР.
- 2007–2008 годы — редактор в главной редакции социально-экономических и инновационных программ. В прямом эфире вела программы «Ала-Тоо плюс», «Народ хочет знать», «Акцент».
- С 2009 по 2010 год работала обозревателем в ТРК «ЭлТР», ведущей аналитической программы «Итоги недели».
- 2010–2015 годы — политический обозреватель главной редакции социально-экономических и инновационных программ КТРК. Ведущая программ «Народ хочет знать», «ЦИК сообщает», ведущая всех прямых программ, связанных с президентскими выборами и выборами в Жогорку Кенеш КР. Автор и ведущая ток-шоу «Свободный микрофон». Ведущая президентской программы «Стратегия-2040».
- В октябре 2020 года назначена пресс-секретарем президента КР.
- В мае 2021 года назначена завотделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи администрации президента КР.