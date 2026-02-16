Галина Байтерек возглавила издательский дом «Кыргыз Туусу». Об этом сообщила администрация президента.

Ранее она занимала должность завотделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи администрации президента КР.

Напомним, кабмин создал государственное учреждение «Информационно-издательский дом «Кыргыз Туусу»». Решение подписал Адылбек Касымалиев.

Новое объединение сформировано путем слияния издательских домов «Кыргыз Туусу» и «Слово Кыргызстана», а также редакций журналов «Байчечекей» и «Ала-Тоо».

Галина Байтерек родилась 19 июля 1971 года в селе Ровном Панфиловского района Чуйской области.

Образование высшее. В 1996 году окончила Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности «русская филология».