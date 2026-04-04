В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Талас Айдарбек уулу стал первым заместителем министра финансов.

Талас Айдарбек уулу родился 17 мая 1990 года.

Ранее был начальником управления бюджетной политики Минфина.

Заместителем министра юстиции Кыргызстана назначен Сагынбек Самидин уулу.

Сагынбек Самидин уулу родился 26 сентября 1974 года. Окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности «Правоведение» в 1996 году.

Имеет опыт государственной службы, на которой работает 25 лет. Трудовую деятельность начал в органах следствия, занимал различные должности в системе правоохранительных органов, служил в органах национальной безопасности.

У министра чрезвычайных ситуаций новые заместители.

Ими стали Алмазбек Асанов и Нурбек Жумалиев.

Алмазбек Асанов родился в 1979 году в селе Эски-Ноокат Ошской области. Выпускник Военного университета радиационной, химической и биологической защиты (Тамбов, Россия) и Академии гражданской защиты МЧС РФ. С 2003-го занимал различные должности в структуре министерства.

Нурбек Жумалиев родился в 1973 году в селе Чаек Нарынской области. Окончил гидромелиоративный факультет Кыргызской аграрной академии. Трудовой путь начал в 1998-м инженером в системе водного хозяйства. В структуре МЧС работает на различных позициях с 2007 года.

Назначены заместители председателя Государственной налоговой службы.

Ими стали Нурлан Максутов и Нурлан Маманов.

Бакыт Джиенбеков и Мирлан Рахманов освобождены от этих должностей.

Кадровые решения приняты в рамках обновления руководящего состава службы.

В мэрии Бишкека произошли кадровые изменения.

Илияс Колопов освобожден от должности руководителя аппарата мэрии и назначен начальником управления отраслевой политики. Он уже занимал эту должность.

Руководителем аппарата мэрии назначен Руслан Сапарбеков. Ранее он занимал должность первого заместителя полпреда президента в Нарынской области.

Абдес Анарбеков назначен начальником управления организационно-контрольной работы. До этого он являлся советником генерального директора ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

Директор МП «Бишкекасфальтсервис» Бакытберди Бекбоев уволился по собственному желанию. Его пост занял Адлет Казакбаев. Ранее он занимал должность заместителя начальника управления ремонтно-производственной деятельности и водоснабжения в ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

Начальник управления политики развития города Тимур Рыспаев в порядке ротации назначен первым заместителем акима Октябрьского района. На его место пришел Давлетбек Туголбаев, ранее занимавший руководящую должность в частной компании.

Аида Чодулова назначена генеральным директором Кыргызской фондовой биржи.

Ранее она занимала должность исполняющей обязанности президента биржи.

Общий опыт работы Аиды Чодуловой на фондовом рынке составляет более 20 лет.

Окончила Кыргызский государственный национальный университет по специальности «Прикладная математика». Также имеет диплом Кыргызско-Российского Славянского университета по специальности «Менеджмент организации». Получила квалификационные свидетельства профессионального участника рынка ценных бумаг по организации торговли ценными бумагами и депозитарной деятельности Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком КР.

Кадровые перестановки в местных органах власти.

В Кыргызстане прошла серия кадровых перестановок в местных органах власти. Распоряжения подписал президент Садыр Жапаров.

Кадровые решения приняты в рамках ротации и обновления управленческого состава на местах.

Ниязбек Козуев освобожден от должности акима Московского района, новым акимом назначили Илияза Ташбаева.

Алтынбек Бектуров стал акимом Базар-Коргонского района. Талантбек Эдилов освобожден от этой должности.

Темирболот Абыкеев назначен акимом Ала-Букинского района. Руслан Айтбаев освобожден от должности акима Ала-Букинского района по собственному заявлению.

Эдилбек Тажимырзаев назначен мэром Кара-Куля. Нуртилек Орозбаев освобожден от поста.

Алтынбек Жумаев освобожден от должности мэра Майлуу-Суу. Новым градоначальником назначен Алмаз Байгазиев.

Бакытбек Кошалиев назначен мэром Кызыл-Кии.

Жайнак Немат уулу освобожден от должности мэра Нарына (занимал пост с июля 2025 года). Новым градоначальником назначен Жылдызбек Беккелдиев.

Сменились заместители акимов нескольких районов Джалал-Абадской области.

В Сузакском районе Азамат Маматжанов освобожден от должности заместителя акима по собственному желанию. На его место назначена Асел Сансызбаева.

В Чаткальском районе также произошла смена: Топчубек Эшбаев покинул пост заместителя акима по собственному желанию. Новым заместителем назначена Махабат Токуева.

В Базар-Коргонском районе Данияр Малабеков освобожден от должности первого заместителя акима. Его место занял Ниязбек Козуев, ранее занимавший пост акима Московского района Чуйской области. Кроме того, заместителем акима назначена Канышай Кадырова.

Данияр Малабеков назначен исполняющим обязанности мэра Кок-Жангака.

Директором государственного природного парка «Ала-Арча» стал Кубанычбек Жекшенбеков.

Ранее он занимал должность заместителя главы парка.

«Ала-Арча» создана весной 1976 года для охраны одноименной реки, природы ущелья и развития экологического туризма.

Кубанычбек Боронбаев назначен директором Национального культурного центра.

Он родился 10 сентября 1991 года в Бишкеке. Окончил Кыргызскую государственную юридическую академию.

С 2024 года по настоящее время работает в Минкультуры. Последнее место работы — заместитель директора Национального культурного центра.

