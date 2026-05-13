Переговоры с ЕС о снятии санкций с КР. Кабмин ждет положительных результатов

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил, что ведутся переговоры с руководством США, Великобритании и Европейского союза по вопросу снятия санкций с кыргызских банков. Об этом он сообщил во время проверки государственных строительных объектов.

По его словам, как он сам, так и его заместитель Данияр Амангельдиев поддерживают связь с зарубежными партнерами, и есть вероятность положительных результатов.

Адылбек Касымалиев в целом охарактеризовал санкции против кыргызских банков как несправедливые действия и заявил, что Кыргызстан не помогает России обходить санкции, а конкретных фактов подобных нарушений нет.

Напомним, из-за подозрений в обходе санкций против России под ограничения ЕС и США стали попадать компании и других стран, в том числе Кыргызстана.

Ранее Кыргызстан неоднократно заявлял о необоснованности санкций против банков. Президент Садыр Жапаров с трибуны ООН в 2025 году раскритиковал Запад за ограничения в отношении республики. Он назвал необоснованные санкции как вмешательство во внутренние дела страны и давление, препятствующее развитию еще только формирующейся экономики.