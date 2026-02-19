13:46
Экс-спикер Нурланбек Тургунбек уулу объявил о сложении полномочий депутата ЖК

Бывший торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу заявил о досрочном сложении депутатских полномочий. Обращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

В своем заявлении экс-спикер поздравил кыргызстанцев с началом поста и пожелал стране мира, единства и благополучия. Он также прокомментировал распространявшиеся в последние дни сообщения о его якобы причастности к политическим интригам и «обращению 75».

«В священный месяц Рамазан и перед Богом заявляю открыто: я не имел никакого отношения ни к интригам, ни к сбору подписей под обращением семидесяти пяти аксакалов», — отметил он.

По словам Нурланбека Тургунбек уулу, письмо, вызвавшее общественный резонанс, было опубликовано в СМИ в то время, когда он находился с визитом в Турции, и о его появлении он узнал уже позже.

Экс-спикер сообщил, что в последнее время испытывал проблемы со здоровьем и проходил лечение. В связи с этим он принял решение отойти от политики, сосредоточиться на восстановлении здоровья и личных делах, досрочно сложив депутатский мандат.

Он поблагодарил своих избирателей за доверие и принес извинения за преждевременный уход из парламента. Нурланбек Тургунбек уулу подчеркнул, что в период его руководства Жогорку Кенешем были инициированы и приняты значимые для страны законы, а все решения принимались в интересах государства и народа.

В завершение он призвал кыргызстанцев к единству и политической стабильности, выразив уверенность, что окончательную оценку всем событиям даст время.

Напомним, ранее ряд общественных деятелей и чиновников выступил с так называемым обращением в адрес главы государства Садыра Жапарова и спикера ЖК Нурланбека Тургунбек уулу с просьбой безотлагательно инициировать проведение новых выборов президента страны. Документ подписали 75 человек. Пятеро из них позже были задержаны правоохранительными органами. 

После этого с должности был снят глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Комментируя свое решение, президент говорил, что оно связано с действиями авторов «обращения 75 человек». Также сообщалось о возможной отставке спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Тургунбек уулу, но в парламенте эту информацию опровергали.

Однако уже через два дня после отставки главы ГКНБ Нурланбек Тургунбек уулу заявил о добровольном уходе с поста спикера.
