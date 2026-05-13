В Каннах открылся 79-й международный кинофестиваль, пишет Telegram-канал «Контекст».

В этом году программа фестиваля немного необычна — в ней нет ни одного голливудского блокбастера, так как организаторы решили сосредоточиться на авторском кино. За золотую пальмовую ветвь поборются 22 картины, среди них фильмы Рюсукэ Хамгути, Павла Павликовского, Педро Альмодовара, Андрея Звягинцева и других режиссеров.

На церемонии открытия появились Деми Мур, Хайди Клум, Джейн Фонда, Элайджа Вуд, Питер Джексон и другие знаменитости.

Обладателя гран-при Канн в 2026 году назовут 23 мая.