Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 апреля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Улан Маматканов стал заместителем председателя кабинета министров Кыргызстана.

Кандидатуру Улана Маматканова, который будет курировать социальный блок в кабинете министров, утвердил Жогорку Кенеш, а президент КР подписал соответствующий указ.

В начале апреля глава государства Садыр Жапаров подписал Указ о назначении Эдиля Байсалова Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Соединенных Штатах Америки.

Улан Маматканов родился 21 июня 1982 года. Окончил Ошский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление», Академию управления при президенте.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в Министерстве труда и социального развития. Работал помощником вице-премьера, занимал различные должности в Минтруда и аппарате правительства. В разные годы был экспертом аппарата президента и возглавлял отдел социального развития.

С 2021-го занимал пост заместителя председателя Социального фонда.

Жогорку Кенеш избрал новых судей Верховного и Конституционного судов.

На должность судьи Верховного суда избрали Эльмиру Барыктабасову.

Эльмира Барыктабасова родилась в 1970 году. Судья Бишкекского городского суда, ранее, 2015 год, судья Ленинского райсуда Бишкека.

2017-2018 — заместитель председателя Совета по отбору судей, председатель Совета по отбору судей;

2023-2024 — заместитель председателя Совета по делам правосудия;

2024-2025 — председатель Совета по делам правосудия.

Депутатский корпус одобрил избрание Бакыт Кыдыралиевой на должность судьи Конституционного суда.

Бакыт Кыдыралиева родилась 6 сентября 1976 года. Окончила юридический факультет Кыргызского государственного национального университета с отличием.

2004-2008 — старший консультант отдела комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству и правам человека;

2008-2019 — эксперт по правовым и конституционным вопросам в проекте Организации Объединенных Наций;

2016-2022 — адвокат Чуйской областной коллегии адвокатов;

2022-2025 — член Совета по вопросам правосудия при президенте.

Кандидатуры внесены президентом.

В мэрии Бишкека произошли кадровые изменения.

Начальником управления культуры мэрии Бишкека назначена Назгуль Мекешова.

Она родилась 30 апреля 1982 года. Назгуль Мекешова пришла в управление из государственной администрации Московского района Чуйской области, где работала заместителем акима.

Ее замом стал Урмат Белекбаев.

Назначены послы нескольких стран в Кыргызстане.

Садыр Жапаров принял верительные грамоты от чрезвычайных и полномочных послов, аккредитованных с резиденцией в третьих странах.

Послом Доминиканы в КР стал Алехандро Ариас Сарсуэла, Албании — Блерта Кадзадеж, Индонезии — Сити Рухайни Жухятин, Сомали — Фатхудин Али Мохамед и Палестины — Уайл Ахмед Батрехи.

