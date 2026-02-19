В ошской мэрии третий вице-мэр за сутки подал в отставку

В ошской мэрии продолжаются кадровые перестановки после назначения нового градоначальника. Стало известно, что третий по счету заместитель градоначальника Сонунбек Жунусбаев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Фото из интернета

Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии.

Сонунбек Жунусбаев занимал должность заместителя мэра с 6 сентября 2021 года.

Отметим, что это третий вице-мэр, покинувший пост за день: ранее заявления подали первый вице-мэр Адилет Шаршеналы уулу и вице-мэр Мирлан Казыбай уулу. Перестановки связывают с приходом нового мэра Оша — Жанарбека Акаева.