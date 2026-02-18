14:59
Общество

Жайнак Усен уулу возглавил пресс-службу Жогорку Кенеша

Жайнак Усен уулу назначен руководителем пресс-службы Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Решение принято руководством парламента.

Жайнак Усен уулу — известный медиаменеджер. Ранее занимал должность генерального директора Национальной телерадиовещательной корпорации (НТРК), где курировал информационную политику и развитие вещания.

Фото из интернета. Жайнак Усен уулу
До этого он возглавлял телеканал НТС, занимая пост генерального директора. В разные годы работал в сфере журналистики, телевизионного производства и стратегических коммуникаций, участвовал в общественно-политических проектах.

Имеет опыт управления как государственным, так и частным медиахолдингом. Жайнак Усен уулу будет отвечать за информационное сопровождение деятельности парламента, взаимодействие со средствами массовой информации и формирование публичной повестки Жогорку Кенеша.

Одновременно с этим Минура Абдыкалыкова назначена пресс-секретарем спикера парламента.

Жогорку Кенеша
Фото Жогорку Кенеша. Минура Абдыкалыкова

