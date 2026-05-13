В Казахстане блогеров хотят штрафовать за политические посты

В Казахстане блогеров и пользователей соцсетей могут начать штрафовать за бесплатную поддержку партий и кандидатов во время выборов. Как передают казахстанские СМИ, об этом во время обсуждения нового законопроекта в мажилисе заявил секретарь ЦИК Шавхат Утемисов.

Штрафы могут быть за публикации с партийной символикой, фото или видео в одежде с логотипами партии, а также за бесплатную поддержку партий и кандидатов во время выборов.

Поводом для обсуждения стал вопрос депутата Никиты Шаталова о блогерах, которые без оплаты публикуют контент в поддержку партий.

Секретарь ЦИК Шавкат Утемисов ответил, что если блогер не вступал в договорные отношения с кандидатом или партией, то его действия могут быть квалифицированы как скрытая агитация.

Статья 118 КоАП Казахстана предусматривает ответственность за оказание физическими и юридическими лицами услуг кандидатам, политическим партиям без их письменного согласия. В этом случае физлицам грозит штраф в приблизительно 86 тысяч 500 тенге (около $190). Для бизнеса и организаций штрафы выше.