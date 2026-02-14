Кыргызстан: кадровые перестановки за 9-13 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Депутата Марлена Маматалиева избрали спикером Жогорку Кенеша.

Его кандидатуру поддержали 77 депутатов, против выступили пятеро. Один бюллетень признали недействительным, еще четыре — аннулировали (испорчены).

Нурланбек Тургунбек уулу заявил о добровольном уходе с поста спикера КР.

Марлен Маматалиев был единственным кандидатом на пост спикера.

Он родился 24 марта 1981 года. С 2021 года был депутатом Жогорку Кенеша VII созыва, лидером парламентской фракции «Ынтымак», возглавлял комитет по бюджету, экономической и фискальной политике.

В 2025 году избран депутатом VIII созыва по одномандатному избирательному округу № 22 (Первомайский район Бишкека), занял второе место по числу голосов.

По итогам работы Жогорку Кенеша VII созыва возглавил рейтинг по количеству инициированных и принятых законов.

Кадровые перестановки в ГКНБ.

Указом президента Камчыбека Ташиева лишили сразу двух должностей — заместителя председателя кабинета министров и председателя ГКНБ. Последнюю должность Камчыбек Ташиев занимал с 16 октября 2020 года.

Жумгалбек Шабданбеков стал исполняющим обязанности председателя ГКНБ. Он занимал пост начальника Девятой службы и заместителя главы госкомитета с 2020 года. Ему 55 лет. В 2022 году ему присвоили звание генерал-майора.

Кандидатура Жумгалбека Шабданбекова вносится для согласования в Жогорку Кенеш для назначения на должность председателя ГКНБ.

Постов лишились и заместители Камчыбека Ташиева: первый заместитель председателя ГКНБ Курванбек Авазов, заместитель председателя ГКНБ — директор Координационного центра по обеспечению кибербезопасности Даниэль Рысалиев и заместитель председателя ГКНБ — директор Антитеррористического центра Элизар Сманов.

Рустам Мамасадыков, который занимал пост секретаря Совбеза, стал первым заместителем главы ГКНБ.

Уранбек Шадыбеков назначен заместителем председателя ГКНБ и начальником центра по обеспечению кибербезопасности госкомитета.

Алишер Эрбаев назначен заместителем председателя Госкомитета нацбезопасности — директором Антитеррористического центра ГКНБ.

Абдикарим Алимбаев освобожден от должности первого заместителя председателя ГКНБ и назначен председателем Государственной пограничной службы, которую вывели из структуры госкомитета.

Сыргак Бердикожоев назначен председателем Службы государственной охраны при президенте.

О Сыргаке Бердикожоеве практически нет информации в открытых источниках. Известно лишь, что он является силовиком.

Ранее Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах по совершенствованию системы государственной охраны», в соответствии с которым создана Служба государственной охраны при президенте.

СГО создана на базе Девятой службы ГКНБ и непосредственно подчиняется президенту. СГО будет обеспечивать безопасность охраняемых лиц и объектов в пределах компетенции, установленной законодательством.

Полномочным представителем президента и кабинета министров в Жогорку Кенеше назначен Бектур Зулпиев.

Алмасбек Абытов освобожден от должности по собственному желанию. Он проработал на посту с 2021 года.

Бектур Зулпиев родился 28 января 1965 года. Работал в аппарате президента, был председателем комиссии по вопросам образования при президенте КР.

С 7 сентября 2023 года — советник президента Кыргызской Республики.

Участвовал в подготовке изменений в Конституцию 1998 и 2003 годов, а также в разработке проекта Конституции 2010 года. В СМИ упоминается как один из авторов новой редакции Конституции Кыргызстана.

Адилет Орозбеков назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики.

Рустам Мамасадыков проработал с декабря 2025 года.

Адилет Орозбеков родился в 1978 году. Окончил Международный университет Кыргызстана по специальности «Дипломатия и международное право», затем прошел обучение в Академии ФСБ Российской Федерации.

Начал свою трудовую деятельность в 2001 году в органах национальной безопасности оперуполномоченным и проработал на различных должностях, в том числе руководящих до 2017 года.

2007-2009 — заместитель начальника отдела управления по защите конституционного строя Службы национальной безопасности КР;

2009-2010 — начальник отдела международного сотрудничества, заместитель начальника управления — начальник отдела международного сотрудничества ГСНБ КР;

2012-2017 — главный эксперт антитеррористического центра ГКНБ КР;

2017 — работа в Министерстве иностранных дел, аппарате национального координатора по делам Шанхайской организации сотрудничества;

2017-2019 — референт Секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Пекине;

2023-2024 — эксперт Ситуационного центра администрации президента КР;

С декабря 2025 года был государственным инспектором отдела обороны, правопорядка и безопасности управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента КР.

Временно исполняющим обязанности главы ОАО «Түндүк» назначен Талант Аманов.

Полномочия председателя правления Адилет Жумаевой прекращены.

Решение о кадрах принял единственный акционер — министр цифрового развития и инновационных технологий Азамат Жамангулов.

Талант Аманов занимал должность заместителя директора и члена правления ОАО «Түндүк» по ИТ-блоку.

Улан Джусупов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Он был назначен на этот пост 7 марта 2022 года.

Акимом Кеминского района назначен Канболот Тутуев.

Кутпидин Шакиров покинул должность акима Кеминского района Чуйской области по собственному желанию.

Канболот Тутуев родился 19 августа 1982 года. Ранее работал в органах государственной и муниципальной власти Ошской области, занимал руководящие должности в районных и областных администрациях.

Антонио Месса стал главным тренером женской сборной Кыргызстана по футболу.

Решение принято на заседании исполнительного комитета КФС 10 февраля.

Ранее эту должность занимал Нематжан Закиров.

Помимо национальной сборной, специалист из Испании Антонио Месса также останется у руля женской сборной U-17, которую возглавил в феврале 2025 года.

