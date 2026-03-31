Общество

В Налоговой службе смена руководства: назначены новые замглавы

В Государственной налоговой службе Кыргызстана произошли кадровые изменения.

Распоряжениями председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева от 30 марта Нурлан Максутов и Нурлан Маманов назначены заместителями председателя ГНС.

ГНS
Фото ГНС

31 марта глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов представил новых заместителей коллективу ведомства.

Одновременно другим распоряжением кабмина Бакыт Джиенбеков и Мирлан Рахманов освобождены от должностей заместителей председателя ГНС.

Кадровые решения приняты в рамках обновления руководящего состава службы.
