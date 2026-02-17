В ГКНБ поменялся заместитель председателя

В Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана сменился заместитель председателя. Об этом сообщила администрация президента.
По ее данным, Тимур Шабданбеков освобожден от занимаемой должности заместителя председателя.
Его место занял Акылбек Намазов. С 12 марта 2025 года занимал должность заместителя председателя Государственной таможенной службы.
Родился 3 апреля 1971 года.
В 1997 году окончил Кыргызский государственный институт физического воспитания по специальности «Призыв и физическое воспитание».
В 2003 году окончил Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации по специальности «Оперативная деятельность органов безопасности».
В 2013 году окончил Кыргызский национальный университет по специальности «Юриспруденция».
Опыт работы:
-
Начал профессиональную карьеру в 1991 году.
-
В сентябре 2021 года принят на работу в таможенные органы Кыргызской Республики.
-
Занимал должности заместителя начальника и начальника таможенных управлений «Оперативный», «Юго-Западный», «Северо-Восточный».
-
Возглавлял Главное управление по борьбе с контрабандой ГТС.
Ранее, после отставки главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, от должностей уже освободили несколько его заместителей.