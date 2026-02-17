В ГКНБ поменялся заместитель председателя

В Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана сменился заместитель председателя. Об этом сообщила администрация президента.

По ее данным, Тимур Шабданбеков освобожден от занимаемой должности заместителя председателя.

Его место занял Акылбек Намазов. С 12 марта 2025 года занимал должность заместителя председателя Государственной таможенной службы.

Родился 3 апреля 1971 года.

В 1997 году окончил Кыргызский государственный институт физического воспитания по специальности «Призыв и физическое воспитание».

В 2003 году окончил Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации по специальности «Оперативная деятельность органов безопасности».

В 2013 году окончил Кыргызский национальный университет по специальности «Юриспруденция».

Опыт работы:

Начал профессиональную карьеру в 1991 году.

В сентябре 2021 года принят на работу в таможенные органы Кыргызской Республики.

Занимал должности заместителя начальника и начальника таможенных управлений «Оперативный», «Юго-Западный», «Северо-Восточный».

Возглавлял Главное управление по борьбе с контрабандой ГТС.

Ранее, после отставки главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, от должностей уже освободили несколько его заместителей.