Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 апреля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Улан Маматканов стал исполняющим обязанности заместителя председателя кабинета министров Кыргызстана.

Кандидатуру Улана Маматканова внесли на согласование в Жогорку Кенеш для последующего назначения на должность.

Он будет курировать социальный блок правительства.

9 апреля глава государства Садыр Жапаров подписал Указ о назначении Эдиля Байсалова Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Соединенных Штатах Америки.

Улан Маматканов родился 21 июня 1982 года. Окончил Ошский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление», Академию управления при президенте.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в Министерстве труда и социального развития. Работал помощником вице-премьера, занимал различные должности в Минтруда и аппарате правительства. В разные годы был экспертом аппарата президента и возглавлял отдел социального развития.

С 2021-го занимал пост заместителя председателя Социального фонда.

Аида Исатбек кызы стала заместителем министра труда, социального обеспечения и миграции КР.

Ранее эту должность занимала Айнура Орозбаева.

Аида Исатбек кызы родилась 16 марта 1991 года. Окончила Чуйский университет (юриспруденция) и Дипломатическую академию МИД КР.

Ранее была депутатом Жогорку Кенеша VII созыва (от партии «Ынтымак»). Выступала соавтором ряда инициатив, включая законы «О волонтерской деятельности», об омбудсмене и поправки в закон об НКО.

В Жогорку Кенеше новые депутаты.

Мирлан Жеенчороев стал депутатом Жогорку Кенеша по одномандатному округу № 21.

Ранее избранный по этому округу депутат Кубанычбек Конгантиев досрочно сложил полномочия. Следующим кандидатом должен был стать Чингиз Айдарбеков, однако он заявил о добровольном отказе от мандата.

Улан Сариев зарегистрирован депутатом ЖК по многомандатному избирательному округу № 19.

После заявления Абдылдабека Эгембердиева о сдаче мандата его место в Жогорку Кенеше, согласно итогам выборов, должен был занять Рамис Джунусалиев. Однако он находится в СИЗО ГКНБ по делу о мошенничестве. Рамис Джунусалиев добровольно отказался от мандата.

Акбалык Жумалиева назначена заместителем председателя ЦИК

Бахадыр Конуров покинул должность зампредседателя в связи с переходом на другую работу.

Кандидатуру Акбалык Жумалиевой поддержали все члены Центризбиркома.

Акылбек Туратбек уулу назначен директором ГУ «Кыргызфармация».

Напомним, 29 января 2026 года на должность директора ГП «Кыргызфармация» решением председателя кабмина назначили Болота Джунусова. Однако после февральского увольнения Каныбека Досмамбетова с должности министра здравоохранения Болот Джунусов тоже покинул пост.

Акылбек Туратбек уулу окончил Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция». Обладает многолетним стажем в органах государственной власти. Работал в администрации президента, где занимал должности эксперта, инспектора и заместителя заведующего отделом контроля.

Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев ушел с должности.

Камчыбек Ташиев занимал этот пост более двух лет.

На конгрессе КФС не удалось избрать нового президента, так как на пост не выдвинуто ни одной кандидатуры.

Делегаты утвердили состав исполнительного комитета союза.

Алмаз Тулекеев освобожден от должности директора ГУ «Кыргызтасмасы».

Он уволен после скандала с фильмом «Өч-2», который сняли с проката в Кыргызстане на этой неделе.

По мнению комиссии департамента кинематографии, содержание ленты может вызвать негативную реакцию в обществе и представляет риск отрицательного психологического и морального воздействия, особенно на молодежную аудиторию.

Сменились мэр и заместители мэров нескольких городов.

Жакыпбек Субагожоев назначен мэром города Шопоков Сокулукского района Чуйской области.

Он родился 27 марта 1966 года. Занимал должность акима Ат-Башинского района Нарынской области, Кара-Суйского и Ноокатского районов Ошской области.

Прежний мэр Раджу Норузбаев ушел в отставку по собственному желанию в феврале. На эту должность был назначен летом 2025 года.

Заместителем мэра Каракола назначен Нурлан Момбеков.

Он будет курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства, развитие городской инфраструктуры и вопросы повышения качества коммунальных услуг.

Нурлан Момбеков родился 16 июля 1996 года. Окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, где получил степень бакалавра и магистра по направлению «юриспруденция».

Ранее занимал должности в государственных органах, включая Министерство юстиции, Министерство цифрового развития, Национальное агентство по инвестициям, а также работал в администрации президента.

Кубанычбек Шерматов назначен заместителем мэра города Манас по социальным вопросам вместо Гулбарчын Таштанбековой.

Кубанычбек Шерматов родился 24 сентября 1990 года. Работал в Министерстве труда, миграции и молодежи КР. В мэрии города Джалал-Абад с 2016 года.

Кубанычбек Атажанов освобожден от должности постоянного и полномочного представителя Кыргызстана в Постоянном совете ОДКБ.

В состав Организации Договора о коллективной безопасности входят шесть стран: Россия, Таджикистан, Беларусь, Кыргызстан, Армения и Казахстан. В последнее время Армения ограничила участие в мероприятиях и учениях ОДКБ. В Ереване также заявляли, что могут рассмотреть вопрос о выходе из организации.

Жумгалбек Шабданбеков возглавил Ассоциацию смешанных единоборств.

В Кыргызстане создали новую ассоциацию. В обсуждении приняли участие представители федераций WEF GLOBAL MMA, GAMMA MMA, IMMAF Кыргызстана, а также Национальной федерации кулатуу күрөшү.

Возглавил ее Жумгалбек Шабданбеков.

Вице-президентами избраны:

Руслан Кыдырмышев (WEF GLOBAL MMA);

Бабур Толбаев (GAMMA MMA);

Абдирашид Жолчубаев (Национальная федерация кулатуу күрөшү);

Ырыскелди Нарбаев (IMMAF Кыргызстан).

Генеральным секретарем стал Эмиль Токтогонов.

Первым вице-президентом Федерации борьбы Кыргызстана стал Уткуржан Айсаев.

На этом посту Уткуржан Айсаев сменил Болотбека Ашыралиева, который проработал в должности с июля 2025 года, а сейчас назначен заместителем директора Государственного агентства по физической культуре и спорту.

Уткуржан Айсаев — кыргызстанский бизнесмен.

