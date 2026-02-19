12:13
Власть
Сюжет: Отставка Камчыбека Ташиева

Указом президента Жумгалбек Шабданбеков назначен председателем ГКНБ

Президент Кыргызской Республики подписал указ о назначении Жумгалбека Шабданбекова председателем Государственного комитета национальной безопасности.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Документ вступил в силу с момента подписания. Новому главе спецслужбы предстоит курировать вопросы национальной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму, борьбы с коррупцией, обеспечения стабильности в стране.

Жумгалбеку Шабданбекову 55 лет. Он родился 22 сентября 1970 года в Нарынской области.

Карьеру начал в органах национальной безопасности в качестве оперативного сотрудника. По словам ветеранов спецслужб, имеет профильное образование в сфере разведки. По другим данным, он также имеет высшее экономическое образование. 

В 2005 году перешел в Службу государственной охраны. Руководил управлением информационно-аналитической работы. Подразделение собирало и анализировало оперативную информацию для предотвращения террористических и экстремистских угроз в отношении высших должностных лиц и государственных объектов.

С октября 2020 года занимал должность заместителя председателя ГКНБ. Одновременно возглавлял 9-ю службу — подразделение, обеспечивающее охрану президента, торага Жогорку Кенеша, председателей Верховного и Конституционного судов, главы кабинета министров, экс-президентов и стратегических государственных объектов.

После 2021 года сопровождал президента почти во всех в зарубежных поездках.

В 2022 году ему присвоили воинское звание генерал-майора.

Напомним, 10 февраля Садыр Жапаров отправил Камчыбека Ташиева в отставку и заявил о реформе ГКНБ. 
