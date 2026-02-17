Сменился начальник Джалал-Абадского областного управления архитектуры

В Джалал-Абадской области сменился начальник регионального управления градостроительства и архитектуры. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Как отмечается, приказом главы ведомства Нурдана Орунтаева на должность назначен Дастан Кадыров.

Сегодня первый заместитель министра Самат Джантелиев представил нового руководителя коллективу управления и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

Дастан Кадыров ранее занимал должность главного архитектора отдела районных архитекторов Государственного учреждения «Бишкекглавархитектура».

Предыдущий начальник Джалал-Абадского регионального управления градостроительства и архитектуры Бакытбек Байжигитов освобожден от должности на основании собственного заявления.