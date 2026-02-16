12:23
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Власть

Кадровые изменения в кабмине: сразу три министра отправлены в отставку

В Кыргызстане произошли масштабные кадровые изменения в составе кабинета министров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента. 

От занимаемой должности освобожден министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев.

из интернета
Фото из интернета. Абсаттар Сыргабаев
Также отправлен в отставку министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев.
из интернета
Фото из интернета. Медер Машиев
Свой пост также покинул министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.
из интернета
Фото из интернета. Бообек Ажикеев
Исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций стал Урматбек Шамырканов. Его кандидатура внесена на согласование в Жогорку Кенеш для последующего назначения на должность главы МЧС.

О причинах кадровых решений официально не сообщается.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362137/
просмотров: 564
Версия для печати
Материалы по теме
В Жогорку Кенеше сменился полпред президента и кабмина
В руководстве ОАО «Түндүк» произошли кадровые изменения
Первым заместителем главы ГКНБ назначили Рустама Мамасадыкова
Президент Кыргызстана отправил в отставку всех заместителей главы ГКНБ
Двух заместителей министра науки Кыргызстана освободили от должностей
После критики Камчыбека Ташиева в Ат-Баши назначили акима
Дамирбека Бикулова сняли с должности замглавы Нацагентства по инвестициям
Кадровые перестановки в армии Китая: оценки мировых СМИ
В ГП «Кыргызфармация» снова сменился руководитель
У Касым-Жомарта Токаева новый пресс-секретарь
Популярные новости
Камчыбек Ташиев вернулся в&nbsp;Кыргызстан Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан
Племянник Ташиева снят с&nbsp;должности начальника транспортной прокуратуры&nbsp;&mdash; СМИ Племянник Ташиева снят с должности начальника транспортной прокуратуры — СМИ
Садыр Жапаров встретился с&nbsp;родственниками задержанных по&nbsp;наркопреступлениям Садыр Жапаров встретился с родственниками задержанных по наркопреступлениям
Спикер парламента Кыргызстана сложил с&nbsp;себя полномочия Спикер парламента Кыргызстана сложил с себя полномочия
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
16 февраля, понедельник
12:16
В Бишкеке в результате наезда автомобиля скончался пешеход В Бишкеке в результате наезда автомобиля скончался пеше...
12:14
Кадровые изменения в кабмине: сразу три министра отправлены в отставку
12:09
На трассе Бишкек — Ош произошел камнепад: есть жертвы
12:09
Почему затянулась пробивка улицы Бакаева в Бишкеке, объяснил чиновник
12:02
Операция «Бандит» в Бишкеке: десятки человек задержаны, изъято оружие