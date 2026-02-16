Кадровые изменения в кабмине: сразу три министра отправлены в отставку

В Кыргызстане произошли масштабные кадровые изменения в составе кабинета министров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.
От занимаемой должности освобожден министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев.
Фото из интернета. Абсаттар Сыргабаев
Также отправлен в отставку министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев.
Фото из интернета. Медер Машиев
Свой пост также покинул министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.
Фото из интернета. Бообек Ажикеев
Исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций стал Урматбек Шамырканов. Его кандидатура внесена на согласование в Жогорку Кенеш для последующего назначения на должность главы МЧС.
О причинах кадровых решений официально не сообщается.