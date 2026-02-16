Кадровые изменения в кабмине: сразу три министра отправлены в отставку

В Кыргызстане произошли масштабные кадровые изменения в составе кабинета министров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

От занимаемой должности освобожден министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев.

Фото из интернета. Абсаттар Сыргабаев

Фото из интернета. Медер Машиев

Фото из интернета. Бообек Ажикеев

Также отправлен в отставку министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев.Свой пост также покинул министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.Исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций стал Урматбек Шамырканов. Его кандидатура внесена на согласование в Жогорку Кенеш для последующего назначения на должность главы МЧС.

О причинах кадровых решений официально не сообщается.