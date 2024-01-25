01:29
USD 89.32
EUR 97.09
RUB 1.01
Техноблог

Компания Google запустит генерацию текста и функции ИИ в Google Chrome

Программисты Google добавили поддержку искусственного интеллекта (ИИ) в браузер Chrome. Об этом сообщается в блоге проекта.

Нововведения появятся в Chrome 121 для Windows и macOS. Они позволят пользователям автоматически организовывать вкладки браузера в группы. ИИ сможет создавать папки с вкладками по темам.

В будущих обновлениях Chrome будет добавлена ​​поддержка генерации текста. В Google пояснили, что опция поможет сделать обзор определенного товара в интернете, написать официальное приглашение, правильно составить запрос в органы и так далее. Также в настройках программы появится функция создания тем с помощью AI. Искусственный интеллект будет менять фон в зависимости от обоев, времени суток или запросов пользователя.

Пользователи Chrome в США будут первыми, кто испытает новые функции искусственного интеллекта. Чтобы их включить, нужно будет зайти в раздел «Экспериментальный искусственный интеллект» в настройках приложения. 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/285016/
просмотров: 228
Версия для печати
Материалы по теме
Компания Apple добавила через обновление iPhone защиту от кражи
Разработчики WhatsApp разрешили пользователям передавать файлы до 2 ГБ
Раскладной смартфон Xiaomi Mix Flip получит спутниковую связь
Компания Xiaomi представила пять новых смартфонов
В Китае создали «вечную» батарею для смартфонов
В пять раз быстрее: новый стандарт Wi-Fi 7 прошел официальную сертификацию
В Android добавят функцию обмена данных между смартфоном и ПК
В WhatsApp для Android появится функция обмена аудио во время видеозвонков
Создан первый ноутбук, одновременно работающий на Windows и Android
Microsoft выпустила отдельное приложение для Android с ИИ-помощником Copilot
Популярные новости
Висящий на&nbsp;скале суперсовременный стадион появится в&nbsp;Саудовской Аравии Висящий на скале суперсовременный стадион появится в Саудовской Аравии
Очередная магнитная буря накроет Землю в&nbsp;ближайшее время Очередная магнитная буря накроет Землю в ближайшее время
Раскладной смартфон Xiaomi Mix Flip получит спутниковую связь Раскладной смартфон Xiaomi Mix Flip получит спутниковую связь
Разработчики WhatsApp разрешили пользователям передавать файлы до&nbsp;2&nbsp;ГБ Разработчики WhatsApp разрешили пользователям передавать файлы до 2 ГБ
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA «Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
Как кыргызстанцам отправлять деньги из&nbsp;России Как кыргызстанцам отправлять деньги из России
Целы и&nbsp;невредимы: ночное землетрясение не&nbsp;отразилось на&nbsp;объектах Elite House Целы и невредимы: ночное землетрясение не отразилось на объектах Elite House
Добро пожаловать в&nbsp;новый филиал ЗАО &laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;, открытый в&nbsp;Бишкеке! Добро пожаловать в новый филиал ЗАО «Коммерческий Банк КСБ», открытый в Бишкеке!
26 января, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 января, четверг
23:46
Компания Google запустит генерацию текста и функции ИИ в Google Chrome
23:02
Канада и ЮНИСЕФ помогут улучшить хранение вакцин в Кыргызстане за 35 миллионов
22:23
Двухнедельной Софии срочно требуется операция на сердце. Объявлен сбор
22:00
Получить паспорт, не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
21:47
В Бишкеке пройдет вечер памяти народного артиста Чолпонбека Базарбаева