Компания Google запустит генерацию текста и функции ИИ в Google Chrome

Программисты Google добавили поддержку искусственного интеллекта (ИИ) в браузер Chrome. Об этом сообщается в блоге проекта.

Нововведения появятся в Chrome 121 для Windows и macOS. Они позволят пользователям автоматически организовывать вкладки браузера в группы. ИИ сможет создавать папки с вкладками по темам.

В будущих обновлениях Chrome будет добавлена ​​поддержка генерации текста. В Google пояснили, что опция поможет сделать обзор определенного товара в интернете, написать официальное приглашение, правильно составить запрос в органы и так далее. Также в настройках программы появится функция создания тем с помощью AI. Искусственный интеллект будет менять фон в зависимости от обоев, времени суток или запросов пользователя.

Пользователи Chrome в США будут первыми, кто испытает новые функции искусственного интеллекта. Чтобы их включить, нужно будет зайти в раздел «Экспериментальный искусственный интеллект» в настройках приложения.