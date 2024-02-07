Внесены изменения в Лесной кодекс Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Лесной кодекс Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 28 декабря 2023 года.

Изменения, предусмотренные Законом, направлены на создание благоприятных условий для более эффективного государственного управления лесами, внедрения современных и прогрессивных механизмов устойчивого управления, контроля и охраны лесов.

В частности, в целях устранения конфликта интересов предлагается разделение функций лесхозов на лесоуправленческие (контрольно-регулирующие) и лесохозяйственные; вводится понятие «лесокультурного фонда» и нормы, позволяющие осуществлять лесопосадки на нелесных землях государственного лесного фонда; для усиления мер по обеспечению охраны леса предлагаются средства, поступившие в результате привлечения лиц к ответственности за нарушения лесного законодательства, направлять на мероприятия по учету, охране, защите лесов, лесоразведению, воспроизводству и повышению продуктивности лесов и выплату лицам, выявившим факты таких нарушений; предлагается изменить подход в определении вопросов возмещения убытков собственникам лесного фонда и возмещения потерь лесохозяйственного производства, и ввести единую категорию «лесохозяйственных убытков и потерь»; и другие изменения.