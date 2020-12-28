Паспорта, радиочастоты, ПДП. Какими скандалами запомнится 2020 год

Уходящий 2020 год выдался богатым на скандалы. Кыргызстан продолжает лихорадить от политической нестабильности, экономического кризиса и пандемии коронавируса.

Все эти процессы сопровождаются обострившимся после октябрьского переворота противостоянием различных политических группировок. Их представители приступили к очередному раунду в схватке за сферы влияния.

24.kg напоминает самые громкие скандалы — 2020.

Бланки Е-паспортов — вечный спор

В январе завершился судебный процесс над бывшими директором государственного предприятия «Инфоком» Талантом Абдуллаевым, статс-секретарем Данияром Бакчиевым и заместителем председателя ГРС Русланбеком Сарыбаевым.

Они оштрафованы на 270 тысяч сомов каждый. Данияр Бакчиев должен выплатить государству 230 тысяч.

Скандал в ГРС разгорелся после того, как первое место тендерная комиссия присудила компании Garsu Pasaulis. В феврале представители IDEMIA France SAS заявили, что не согласны с решением тендерной комиссии. Межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб и протестов направила запрос в департамент госзакупок с просьбой обратиться в ГКНБ и дать правовую оценку фактам, изложенным в жалобе.

Глава ГРС Алина Шаикова была отправлена в отставку. Позже она сбежала из страны. Ее объявили в международный розыск.

Русланбек Сарыбаев возглавлял тендерную комиссию по закупке бланков для биометрических паспортов.

Бунт не по-детски

В феврале скандал разгорелся в детском саду № 5 Бишкека.

Родители детей вышли на митинг к зданию муниципалитета с требованием уволить заведующую дошкольной организацией Динару Мазымканову. Они обвиняли администрацию детсада в многочисленных нарушениях, а также в воровстве продуктов.

В ответ коллектив детсада объявил несанкционированную забастовку и закрыл учреждение на «карантин». Конфликт разрешился после вмешательства мэрии.

Въезд запрещен

Неприятность, которую можно отнести к разряду скандальных, произошла с введением США ограничений на выдачу виз.

Эти меры стали следствием паспортной неразберихи.

В мае 2019 года межрайонный суд Бишкека отменил победу в тендере по закупке бланков для биометрических загранпаспортов. Постановлением суда решение о победе ЗАО Garsu Pasaulis признано недействительным. В связи со скандалом кыргызстанцы остались без биометрических паспортов.

Прозаседавшиеся

Итогом скандала в Федерации профсоюзов стало отстранение председателя Мирбека Асанакунова от должности. Но с таким решением членов совета ФП согласились не все.

«Мы расцениваем это как захват власти. Если бы все было в рамках закона, то мы бы согласились. Если не нравится Мирбек Асанакунов, подождите, он выйдет из больницы, созовем съезд и решим», — сказала председатель центрального комитета Профсоюза работников торговли Дамира Доолоталиева.

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Ранее Верховный суд прекратил дело по иску о признании недействительным постановления совета федерации в 2017 году. Такое решение они объяснили тем, что Фемида не имеет права вмешиваться во внутренние дела неправительственной организации.

Тогда совет профсоюзов решил отстранить председателя своим решением. Однако отдельные представители Федерации профсоюзов заявили, что Мирбек Асанакунов незаконно возглавляет организацию в течение трех лет.

По их сведениям, он подделал записи в трудовой книжке о работе в профсоюзной организации. Разбирательство на тему, кто же настоящий председатель, продолжается по сей день.

ПДП преткновения

Принятый 30 декабря 2019 года Проект детальной планировки центральной части Бишкека вызывает и сегодня в гражданском секторе нешуточные споры. Горожане опасаются, что после его принятия мэрия узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

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Отметим, что прокуратура города выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части столицы. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза. ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, и сегодня занимает лидирующие позиции в рейтинге скандалов.

Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК. Между тем городские власти на встрече с инициативной группой горожан в 24.kg согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать.

Разборки бывших

Продолжаются скандалы в бишкекском социальном стационарном учреждении (доме престарелых). Известный юрист Бактыбек Жумашев сообщил 24.kg, что ему прислали видео, где показано, как некоторые издеваются над инвалидами. За нарушение порядка пациентов запирают в холодном туалете.

На этом фоне обострилось противостояние бывшего директора БССУ Эркингуль Абдылдаевой и экс-министра труда и социального развития, кандидата в президенты Улугбека Кочкорова. Оба закидывают милицию и прокуратуру заявлениями друг на друга. Абдылдаева уличила в злоупотреблениях Кочкорова и обратилась в правоохранительные органы.

Бывший чиновник парировал — он ни в чем не виноват, и упрекнул в хищениях и вымогательстве денег с родственников пожилых людей саму заявительницу.

Феминистка? По лицу наотмашь

Разгоном и избиением закончился мартовский марш феминисток в Бишкеке.

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Активистки собирались на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирного марша. Около 50 человек доставлены в УВД. Участницы получили ушибы и другие травмы.

Никто из милиционеров Свердловского РОВД ответственности за противоправные действия не понес. За нарушение общественного порядка оштрафованы феминистки.

Битва за радиочастоты

Во время карантина, введенного властями из-за пандемии коронавируса, вспыхнул скандал с продажей радиочастот. Депутат парламента Жанар Акаев уличил тогдашнего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева в причастности к незаконным сделкам. Последний объясниться не пожелал и предпочел публичным разбирательствам отставку.

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Вместе с тем межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ приступила к расследованию уголовного дела по факту коррупции в Госагентстве связи. Ранее была задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. Позже ее отпустили под домашний арест.

По версии следствия, руководство Госагентства в сговоре с одним из сотовых операторов и с ответственными лицами Госкомитета технологий и связи в нарушение действующего законодательства в области связи и лицензирования переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. Это повлекло за собой ущерб интересам государства. В рамках дела были задержаны и сотрудники ГКНБ.

Черный июль

Второй месяц лета обернулся для Кыргызстана настоящей трагедией. COVID-19 и внебольничная пневмония унесли жизни 1,5 тысячи человек. Не хватало медиков, лекарств, люди задыхались на пороге лечебниц.

В городской клинической больнице № 1 главврач Жусуп Бошкоев поскандалил с волонтерами из-за СИЗ. Он отказался раздать средства индивидуальной защиты медперсоналу. В результате Бошкоева уволили. Однако пятно на репутации ему не помешало баллотироваться в депутаты. В списке партии «Кыргызстан» он занял 62-ю позицию.

На низком старте

Развитие получил скандал с реанимобилями. ГСБЭП выявила факт злоупотребления должностным положением и возбудила уголовное дело в отношении чиновников Минздрава.

Оказалось, что 13 единиц автомобилей скорой помощи марок «Газель Соболь» (10 единиц) и «Форд Транзит» (3 единицы) куплены Минздравом по завышенным ценам на общую сумму около $1 миллиона. В Финполе заявили, что интересам государства причинен ущерб в масштабном размере.

Сделка на $1 миллион — фикция?

Не успев вступить в должность и. о. президента Садыр Жапаров оказался в эпицентре скандала.

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В начале ноября издание ForeignLobby.com сообщило, что исполняющий обязанности главы государства Садыр Жапаров подписал договор о лоббировании интересов республики на сумму $1 миллион с целью получения международной помощи в связи с экономическим кризисом, который, в свою очередь, способствовал свержению его предшественника.

Уточнялось, что аппарат президента подписал контракт с бывшим офицером израильской военной разведки Ари Бен-Менаше 30 октября. Договор предусматривает лоббирование интересов фирмой Бен-Менаше Dickens & Madson Canada, расположенной в Монреале, в правительстве Соединенных Штатов и ​​на Ближнем Востоке с целью оказания помощи центральноазиатской стране.

Однако Садыр Жапаров поспешил откреститься от этой сделки. А представитель ОсОО «Агропромышленная корпорация «Ренессанс» некий Абдыманап Карчыгаев заявил, что это журналисты скандал раздули и втянули в него Жапарова.

Про Ари Бен-Менаше Абдыманап Карчыгаев заявил — ему только известно, что тот с 1993 года является президентом консалтинговой фирмы, которая находится в Монреале. С ним он и заключил контракт на $8 миллиардов 600 миллионов. Из них $600 миллионов должен быть грант на COVID-19, $4 миллиарда — для поднятия экономики, $2 миллиарда — чтобы закрыть долг Китаю и $2 миллиарда — агросектору.

Я это делаю ради благосостояния народа, я не президент, не премьер-министр, не дипломат. Я болею за народ. С этой целью я подписал контракт. Об этом и Садыр Жапаров не знает, его подписи там нет. Абдыманап Карчыгаев

Сомнительное признание

Соединенные Штаты добавили трех человек, в том числе бывшего таможенника Райымбека Матраимова и его супругу Уулкан Тургунову, в так называемый список Магнитского.

Санкции для Матраимовых подразумевают визовые ограничения на въезд в США и блокировку всех финансовых активов в банках Штатов.

«Райымбек Матраимов обозначен как иностранное лицо, которое является действующим или бывшим государственным должностным лицом, ответственным или замешанным в коррупции, включая незаконное присвоение государственных активов, экспроприацию частных активов для личной выгоды, коррупцию, связанную с государственными контрактами, или добычу природных ресурсов, или взяточничество», — указано на сайте Министерства финансов США.

Таким образом, Райымбек Матраимов признан коррупционером на международном уровне. МИД Кыргызстана заявления по этому поводу не сделал до сих пор.

Референдум тревоги нашей

Венцом скандально уходящего 2020 года стало принятие депутатами шестого созыва, легитимность которых вызывает резонные сомнения, закона о назначении референдума. Плебисцит пройдет 10 января в один день с досрочными выборами президента. Противники инициативы утверждают, что всенародное голосование незаконно, а у нардепов нет полномочий утверждать референдум. Сторонники напоминают о событиях 2010 года, когда члены временного правительства, не обращая внимания на кровопролитие на юге, протащили в обход всех законов Конституцию, утверждающую парламентскую форму правления.