Власть

Садыр Жапаров осмотрел новый корпус в санатории «Голубой Иссык-Куль»

Садыр Жапаров в городе Чолпон-Ате принял участие в торжественной церемонии, посвященной 60-летию санатория «Голубой Иссык-Куль» и открытию нового корпуса. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства осмотрел новый 3-этажный корпус, рассчитанный на 97 мест, и ознакомился с обновленной инфраструктурой здравницы, включая бассейн и термальные источники. Он также принял участие в посадке деревьев на территории санатрия..

Затем президент выступил перед работниками здравницы и гостями. Садыр Жапаров отметил приоритетное значение развития туризма и санаторно-курортной отрасли. Подчеркнул наличие у Кыргызстана уникального природного потенциала, который должен эффективно использоваться для укрепления здоровья населения и роста экономики. Также указал на позитивные изменения последних лет, включая повышение эффективности управления, активную модернизацию инфраструктуры, улучшение качества услуг.

По его словам, передача санаторных объектов в ведение управления делами президента придала дополнительный импульс их развитию и способствовала росту экономических показателей.

Он напомнил, что уже проведена модернизация санаториев «Ысык-Ата» и «Жети-Огуз», продолжается развитие курорта «Жыргалан», а также обновление детского оздоровительного центра «Улан».

В санатории «Голубой Иссык-Куль» капитально отремонтированы корпуса, обновлена материально-техническая база, построены новые объекты, включая амфитеатр и термальные источники. Новый корпус возведен впервые за 40 лет.

За два года чистая прибыль санатория увеличилась более чем вдвое, одновременно выросла заработная плата сотрудников.
Депутат ЖК предлагает убрать тест по кыргызскому языку из ОРТ
Селевой удар по югу. Адылбек Касымалиев требует срочных действий от силовиков
Садыру Жапарову представили проект торгового парка «Достук» в Баткене
Глава кабмина требует изменений: в Минздраве обсудили качество лечения
«Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
«Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
