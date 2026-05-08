Садыр Жапаров осмотрел новый корпус в санатории «Голубой Иссык-Куль»

Садыр Жапаров в городе Чолпон-Ате принял участие в торжественной церемонии, посвященной 60-летию санатория «Голубой Иссык-Куль» и открытию нового корпуса. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства осмотрел новый 3-этажный корпус, рассчитанный на 97 мест, и ознакомился с обновленной инфраструктурой здравницы, включая бассейн и термальные источники. Он также принял участие в посадке деревьев на территории санатрия..

Затем президент выступил перед работниками здравницы и гостями. Садыр Жапаров отметил приоритетное значение развития туризма и санаторно-курортной отрасли. Подчеркнул наличие у Кыргызстана уникального природного потенциала, который должен эффективно использоваться для укрепления здоровья населения и роста экономики. Также указал на позитивные изменения последних лет, включая повышение эффективности управления, активную модернизацию инфраструктуры, улучшение качества услуг.

По его словам, передача санаторных объектов в ведение управления делами президента придала дополнительный импульс их развитию и способствовала росту экономических показателей.

Он напомнил, что уже проведена модернизация санаториев «Ысык-Ата» и «Жети-Огуз», продолжается развитие курорта «Жыргалан», а также обновление детского оздоровительного центра «Улан».

В санатории «Голубой Иссык-Куль» капитально отремонтированы корпуса, обновлена материально-техническая база, построены новые объекты, включая амфитеатр и термальные источники. Новый корпус возведен впервые за 40 лет.

За два года чистая прибыль санатория увеличилась более чем вдвое, одновременно выросла заработная плата сотрудников.