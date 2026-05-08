10:20
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Происшествия
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Тегеран обстрелял три эсминца США, Вашингтон ответил ударами

Вооруженные силы Ирана обстреляли ракетами эсминцы США, атаковавшие иранский танкер в Ормузском проливе. В центральном командовании Вооруженных сил Америки заявили, что перехватили ракеты, беспилотники и катера, атаковавшие американские корабли.

СМИ
Фото СМИ. Вооруженные силы Ирана обстреляли ракетами эсминцы США, атаковавшие иранский танкер в Ормузском проливе

По данным СМИ, 7 мая, когда эсминцы с управляемым ракетным оружием ВМС США проходили через Ормузский пролив в Оманский залив, американские военные перехватили неспровоцированные иранские атаки и ответили ударами в порядке самообороны.

Тегеран тотчас обвинил Белый дом в нарушении перемирия. Иранское командование заявило, что Соединенные Штаты, атаковав два иранских танкера, нарушили перемирие. Отмечается, что ИРИ даст решительный ответ на любую агрессию.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что перемирие продолжается.

Президент США добавил, что режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном все еще действует, несмотря на американские удары по объектам на территории Исламской Республики. Он охарактеризовал эти действия как «легкий тычок». И добавил, что США нанесут еще более сильные и жесткие удары, если Иран в краткие сроки не подпишет соглашение.

Трамп ранее сообщил, что Иран якобы согласился в ходе переговоров на отказ от ядерного оружия. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/373105/
просмотров: 410
Версия для печати
Материалы по теме
Атака на Иран. Тегеран согласился на отказ от ядерного оружия, заявляет Трамп
Атака на Иран. Трамп приостановил операцию «Свобода» в Ормузском проливе
Китай приказал своим компаниям игнорировать санкции США — Bloomberg
В нефтяном порту ОАЭ после атаки иранского БПЛА вспыхнул пожар: есть раненые
Атака на Иран. Spirit Airlines прекратила работу из-за подорожания авиатоплива
Атака на Иран. Трамп объявил об операции «Свобода» в Ормузском проливе
Атака на Иран. Тегеран передал США план по завершению конфликта из 14 пунктов
Конец войны? Конфликт с Ираном завершен, уведомил Белый дом Конгресс США — СМИ
Атака на Иран. Domestos, Rexona и Cif повышают цены на свою продукцию
Бывший глава МИД КР раскритиковал заявление президента Израиля о санкциях
Популярные новости
Из-за вспышки хантавируса на&nbsp;борту круизного лайнера умерли три человека Из-за вспышки хантавируса на борту круизного лайнера умерли три человека
Трубы не&nbsp;выдержали проверку: в&nbsp;Бишкеке выявили прорывы на&nbsp;теплосетях Трубы не выдержали проверку: в Бишкеке выявили прорывы на теплосетях
Обещала открыть ресторан. В&nbsp;Бишкеке задержана подозреваемая в&nbsp;мошенничестве Обещала открыть ресторан. В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве
На&nbsp;автошоу в&nbsp;Бишкеке сбили зрителя, водитель задержан На автошоу в Бишкеке сбили зрителя, водитель задержан
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
8 мая, пятница
10:19
Первый смертельный случай от укуса клеща зафиксировали в Жамбылской области РК Первый смертельный случай от укуса клеща зафиксировали...
10:00
Топ-10 вузов, которые выбирают абитуриенты с высокими баллами ОРТ
09:42
Атака на Иран. Тегеран обстрелял три эсминца США, Вашингтон ответил ударами
09:15
Садыр Жапаров объяснил, почему функции Минцифры перешли управделами президента
09:03
Мэрия Бишкека анонсировала дату возобновления подачи горячей воды