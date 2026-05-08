Атака на Иран. Тегеран обстрелял три эсминца США, Вашингтон ответил ударами

Вооруженные силы Ирана обстреляли ракетами эсминцы США, атаковавшие иранский танкер в Ормузском проливе. В центральном командовании Вооруженных сил Америки заявили, что перехватили ракеты, беспилотники и катера, атаковавшие американские корабли.

Фото СМИ. Вооруженные силы Ирана обстреляли ракетами эсминцы США, атаковавшие иранский танкер в Ормузском проливе

По данным СМИ, 7 мая, когда эсминцы с управляемым ракетным оружием ВМС США проходили через Ормузский пролив в Оманский залив, американские военные перехватили неспровоцированные иранские атаки и ответили ударами в порядке самообороны.

Тегеран тотчас обвинил Белый дом в нарушении перемирия. Иранское командование заявило, что Соединенные Штаты, атаковав два иранских танкера, нарушили перемирие. Отмечается, что ИРИ даст решительный ответ на любую агрессию.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что перемирие продолжается.

Президент США добавил, что режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном все еще действует, несмотря на американские удары по объектам на территории Исламской Республики. Он охарактеризовал эти действия как «легкий тычок». И добавил, что США нанесут еще более сильные и жесткие удары, если Иран в краткие сроки не подпишет соглашение.

Трамп ранее сообщил, что Иран якобы согласился в ходе переговоров на отказ от ядерного оружия.