Мне предлагали взятку. Министр труда о ситуации в доме престарелых

Министр труда и социального развития Улугбек Кочкоров рассказал 24.kg, почему он уволил директора Бишкекского стационарного социального учреждения (дом престарелых) Эркингуль Абдылдаеву.

По его данным, чиновница своими незаконными действиями причинила ущерб государству в размере 5 миллионов 600 тысяч сомов. Гуманитарную помощь, которая приходила в учреждение, постояльцы не получали.

«Это только капля в море. Известны факты, что Абдылдаева брала с родственников стариков деньги, чтобы определить в социальный стационар. Она не имела права этого делать. Это нарушение закона. У меня есть заявление родственницы, которая хотела определить своего отчима в стационар. Абдылдаева запросила $1 тысячу. Старики даже пенсию свою не получали», — рассказал Улугбек Кочкоров.

Есть сведения, что с пожилых людей сотрудники, кстати, в основном друзья и родственники Эркингуль Абдылдаевой, брали деньги за то, чтобы помыть, к примеру, бабушку или дедушку. Улугбек Кочкоров

Чиновник добавил, что когда эти факты вскрылись и подтвердились при проверке, он, как глава профильного ведомства, уволил Эркингуль Абдылдаеву.

«Скажу честно, мне предлагали деньги, чтобы я ее не увольнял. Мне сами старики жаловались. 217 человек постоянно говорят, чтобы я оставил нынешнего главу учреждения. Говорят, что их кормить хоть нормально стали», — сказал глава Минсоцразвития.

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Чиновник также отметил, что внутренняя проверка не выявила нарушений со стороны нового директора.

«Если милиция выявит, что Козубаев нарушает закон, он будет уволен», — пообещал Улугбек Кочкоров.

Напомним, Эркингуль Абдылдаева выиграла все суды, включая Верховный, однако ее не восстанавливают на работе и не выплачивают компенсацию за вынужденные прогулы.