12:52
USD 77.74
EUR 92.02
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Мне предлагали взятку. Министр труда о ситуации в доме престарелых

Министр труда и социального развития Улугбек Кочкоров рассказал 24.kg, почему он уволил директора Бишкекского стационарного социального учреждения (дом престарелых) Эркингуль Абдылдаеву.

По его данным, чиновница своими незаконными действиями причинила ущерб государству в размере 5 миллионов 600 тысяч сомов. Гуманитарную помощь, которая приходила в учреждение, постояльцы не получали.

«Это только капля в море. Известны факты, что Абдылдаева брала с родственников стариков деньги, чтобы определить в социальный стационар. Она не имела права этого делать. Это нарушение закона. У меня есть заявление родственницы, которая хотела определить своего отчима в стационар. Абдылдаева запросила $1 тысячу. Старики даже пенсию свою не получали», — рассказал Улугбек Кочкоров.

Есть сведения, что с пожилых людей сотрудники, кстати, в основном друзья и родственники Эркингуль Абдылдаевой, брали деньги за то, чтобы помыть, к примеру, бабушку или дедушку.

Улугбек Кочкоров

Чиновник добавил, что когда эти факты вскрылись и подтвердились при проверке, он, как глава профильного ведомства, уволил Эркингуль Абдылдаеву.

«Скажу честно, мне предлагали деньги, чтобы я ее не увольнял. Мне сами старики жаловались. 217 человек постоянно говорят, чтобы я оставил нынешнего главу учреждения. Говорят, что их кормить хоть нормально стали», — сказал глава Минсоцразвития.

Читайте по теме
Адвокат уличает министра труда и соцразвития в злоупотреблении полномочиями

Чиновник также отметил, что внутренняя проверка не выявила нарушений со стороны нового директора.

«Если милиция выявит, что Козубаев нарушает закон, он будет уволен», — пообещал Улугбек Кочкоров.

Напомним, Эркингуль Абдылдаева выиграла все суды, включая Верховный, однако ее не восстанавливают на работе и не выплачивают компенсацию за вынужденные прогулы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163006/
просмотров: 535
Версия для печати
Материалы по теме
Суд выигран, но экс-главу дома престарелых не восстанавливают на работе
В городе Ош двое пьяных мужчин устроили дебош в городской больнице
Верховный суд признал увольнение экс-директора дома престарелых незаконным
Подделка подписи и растрата миллионов. Новый скандал в Федерации профсоюзов
МКП направила письмо президенту по поводу скандалов в профсоюзе
В суде по делу об убийстве Улана Салянова произошел инцидент
Продажа радиочастот. После скандала в отставку отправлен зампредседателя ГКНБ
Оскорбление патруля в Бишкеке. Девушке переквалифицировано обвинение
Депутаты требуют ускорить решение вопроса о передаче дома престарелых Бишкеку
Правозащитники не обнаружили нарушений в доме престарелых в Бишкеке
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончался один человек В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
ВОЗ призывает страны больше не&nbsp;вводить карантин из-за коронавируса ВОЗ призывает страны больше не вводить карантин из-за коронавируса
Возврат обычного режима обучения в&nbsp;школе: за&nbsp;и&nbsp;против Возврат обычного режима обучения в школе: за и против
Бизнес
Дыши в&nbsp;любом положении Дыши в любом положении
Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции? Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции?
&laquo;Яндекс.Такси&raquo; превратился в&nbsp;&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; «Яндекс.Такси» превратился в «Яндекс Go»
Как отправить перевод в&nbsp;Казахстан не&nbsp;выходя из&nbsp;дома? Как отправить перевод в Казахстан не выходя из дома?
21 августа, пятница
12:45
Девочки из Кыргызской федерации незрячих приготовили обед для медиков Девочки из Кыргызской федерации незрячих приготовили об...
12:33
Онлайн-обучение в частных школах приведет к увольнениям
12:28
Мне предлагали взятку. Министр труда о ситуации в доме престарелых
12:09
На перевале Тоо-Ашуу легковой автомобиль слетел в реку
12:04
Минздрав призывает граждан соблюдать условия хранения лекарств от COVID-19