Скончался председатель Ленинского райсуда Бишкека Болотбек Абдуллаев

Скончался председатель Ленинского районного суда Бишкека Болотбек Абдуллаев. Об этом сообщили в Верховном суде.

Он родился 19 июля 1976 года в селе Ноокен Ноокенского района Джалал-Абадской области.

Трудовую деятельность начал в 1997 году в должности следователя ОВД города Майлуу-Суу.

С 1998 по 2001 год работал следователем, старшим следователем следственного отдела УВД Кара-Сууйского района Ошской области.

С 2001 по 2003 год занимал должности следователя и начальника отдела следственного отдела УВД Чуйской области.

С 2003 по 2008 год работал следователем и старшим следователем Главного следственного управления МВД.

С 2008 по 2013 год осуществлял трудовую деятельность в качестве следователя и старшего следователя Следственного управления МВД, а также Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

С 2012 по 2015 год занимался частной адвокатской практикой.

В 2015 году назначен судьей Октябрьского районного суда Бишкека.

В 2020 году назначен судьей местного суда до достижения предельного возраста.

В 2025 году для осуществления полномочий судьи на оставшийся срок переведен в Ленинский райсуд столицы, где с марта занимал должность председателя суда.