Первый смертельный случай от укуса клеща зафиксировали в Жамбылской области РК

В Жамбылской области Казахстана зафиксирован первый смертельный случай от укуса зараженного клеща, сообщает телеканал КТК.

Отмечается, что житель Шуского района скончался от конго-крымской геморрагической лихорадки. У него была ферма со скотом. После укуса клеща мужчина не сразу обратился за помощью к медикам.

Эпидемиологи признают: опасные насекомые действительно активизировались. Переносчиками клещей чаще всего становятся животные, в особенности бараны. Только на одной особи может находиться более 100 кровососущих. Однако если среди них окажется одно с конго-крымской лихорадкой, то опасаться смертельной инфекции стоит и человеку.

Особый страх у казахстанцев вызывает то, что в регионе есть природные очаги клещей с конго-крымской геморрагической лихорадкой. Они обнаружены в шести районах области, а также в Таразе.

Эпидемиологи предупреждают, что после укуса так называемого иксодового клеща идет 14-дневный инкубационный период. Человек может не заметить на себе кровососущего, а потом спутать болезнь с гриппом или ОРВИ — появляется высокая температура. Но именно она должна подтолкнуть обратиться к врачам.

«При первых симптомах нужно сразу уже начинать лечение. Специфического лечения или вакцинации нет. Только сразу первая помощь, своевременная диагностика и лечение. Потому что это все-таки особо опасная инфекция, там быстро развиваются симптомы», — пояснила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Жамбылской области Нелли Муликова.