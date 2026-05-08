Топ-10 вузов, которые выбирают абитуриенты с высокими баллами ОРТ

В Кыргызстане приближается очередная приемная кампания в высшие учебные заведения. С 2012 года поступить на грантовые места и на все формы обучения на контрактной основе можно только по результатам Общереспубликанского тестирования (ОРТ). Исключение — вузы культуры и искусства, физической культуры и спорта.

Ежегодно Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) публикует рейтинги вузов по результатам конкурса на зачисление на бюджетные и контрактные места (по общему баллу основного теста).

Пока абитуриенты думают, куда поступать, редакция 24.kg изучила, какие высшие учебные заведения выбрали в 2025-м выпускники школ с высокими баллами по ОРТ.

В первой десятке оказались практически те же университеты, что и последние несколько лет. При этом лишь в пяти из десяти средний балл поступивших вырос по сравнению с 2024 годом. Вместе с тем в рейтинг попали только два вуза, имеющих особый статус.

1 Учреждение «Салымбеков университет» Фото из интернета. «Салымбеков университет» Последние годы топ-10 возглавляла Академия ОБСЕ в Бишкеке. В 2024-м средний балл поступивших сюда составил 208,9. Однако в отчете ЦООМО за 2025-й этого учебного заведения не оказалось — академия не предоставила сведения о поступивших абитуриентах. Нет данных и по Университету Центральной Азии в Нарыне, который держал за собой второе место рейтинга со средним баллом поступивших 188,9 в 2024-м. Поэтому рейтинг неожиданно возглавило учреждение «Салымбеков университет», где средний балл поступивших составил 186,7, что на 11,3 балла больше, чем в 2024-м. В топ-10 прошлого года вуз занимал седьмую строчку рейтинга.

2 Американский университет в Центральной Азии Фото из интернета. АУЦА Улучшил позиции и Американский университет в Центральной Азии — вернувшись в топ-3. Средний балл поступивших в 2025-м составил 181,9, что на 0,5 балла больше, чем в 2024-м. Кроме ОРТ, здесь необходимо сдать вступительные экзамены. Обучение платное, но предусмотрены различные скидки. АУЦА основан в 1993 году. Это первый университет в Центральной Азии, выдающий аккредитованные степени США в сфере гуманитарных наук через партнерство с Бард колледжем. Вуз сотрудничает с многими другими университетами и организациями во всем мире.

3 Кыргызско-Турецкий университет «Манас» Фото из интернета. КТУ «Манас» Тройку лидеров по-прежнему замыкает КТУ «Манас», где средний балл поступивших немного вырос — со 184,7 в 2024 году до 185,7 в 2025-м. Университет создан в 1995-м на основе договора между правительствами Кыргызстана и Турции. Дипломы признают обе страны. Обучение бесплатное, языки — кыргызский и турецкий.

4 Международный университет «Ала-Тоо» Фото из интернета. МУА За счет отсутствия в рейтинге Академии ОБСЕ и УЦА Международный университет «Ала-Тоо» поднялся в рейтинге на одну строчку, хотя средний балл поступивших снизился со 181,5 в 2024-м до 172,9 в 2025-м. Вуз основан в 1996 году. Профилирующий язык английский. Студенты отдельных факультетов могут выбрать второй иностранный язык — японский, немецкий, китайский или французский. Кто не владеет английским, предусмотрены подготовительные курсы. МУА тесно сотрудничает с университетами Северной Америки, Южной Кореи, Германии, Польши и Франции в рамках программы двойного диплома.

5 Дипломатическая академия МИД Фото из интернета. Дипломатическая академия Дипломатическая академия МИД поднялась в 2025-м на 5-ю строчку рейтинга — средний балл зачисленных немного вырос, составив 170,7. Создан вуз в 2001 году указом президента КР, учредителем выступило правительство в лице Министерства иностранных дел.

6 Международный университет в Центральной Азии Спустя несколько лет в топ-10 вернулся МУЦА, где среднее значение тестовых баллов по результатам конкурса на зачисление на грантовые места составило 161. Однако на бюджет в этом вузе зачислен всего один абитуриент. Зачисленных на контракт, конечно, больше, но и средний балл намного ниже — 139,6. Вуз выдает диплом государственного образца и институциональный диплом американского стиля. Имеет программы обмена с США, КНР, Россией, Казахстаном, Литвой и Норвегией. В учебном заведении предусмотрена финансовая поддержка студентов в зависимости от материального положения и за высокие академические показатели.

7 Кыргызско-Германский институт прикладной информатики Фото из интернета. КГИПИ В 2022 году КГИПИ замыкал тройку лидеров со средним баллом зачисленных 181,7. С тех пор показатель стал снижаться и в 2025-м составил всего 157,8. Вуз специализируется на компьютерных науках. Его образовательная программа разработана совместно с Западно-Саксонским университетом прикладных наук (WHZ).

8 Кыргызско-Российский Славянский университет Фото из интернета. КРСУ КРСУ остался на 8-й строчке рейтинга со средним баллом поступивших на бюджет 157,5 (на контракт — 145,6). В 2024-м средний балл зачисленных на грантовые места составлял 171,3. В 2024 году вуз получил особый статус. Поступить в КРСУ можно на бюджетные места, финансируемые как Россией, так и Кыргызстаном, а также на контракт.

9 Бишкекский государственный университет Фото из интернета На девятой строчке рейтинга оказался БГУ, где средний балл зачисленных 155, что на 0,8 балла ниже, чем в 2024 году. БГУ сотрудничает с университетами Америки, Европы и Азии, отправляет студентов на практику и стажировку в зарубежные университеты. Вуз — основной центр подготовки китаеведов, японоведов, иранистов, арабистов, корееведов и других. Обучение ведется на 16 языках мира.

10 Академия МВД Фото из интернета Вуз готовит специалистов с высшим образованием по направлениям «Правоохранительная деятельность» и «Юриспруденция». Кандидаты, поступающие на грантовую основу по очной форме обучения, сдают дополнительные испытания по физической подготовке.

Если смотреть по числу зачисленных на грантовые места, то больше всего в 2025-м поступило в Кыргызский государственный технический университет (КГТУ) имени Исхака Раззакова — 2 тысячи 98 человек. Средний балл составил 151,8.

На контрактные места больше всего зачислили абитуриентов в Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына — 3 тысячи 460 человек, средний балл зачисленных составил 136,3.

По числу зачисленных абитуриентов в рейтинге специальностей наиболее востребованными оказались экономика, юриспруденция, лингвистика, филология, педагогика, лечебное дело, международные отношения, менеджмент.