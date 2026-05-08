Топ-10 вузов, которые выбирают абитуриенты с высокими баллами ОРТ

В Кыргызстане приближается очередная приемная кампания в высшие учебные заведения. С 2012 года поступить на грантовые места и на все формы обучения на контрактной основе можно только по результатам Общереспубликанского тестирования (ОРТ). Исключение — вузы культуры и искусства, физической культуры и спорта.
Ежегодно Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) публикует рейтинги вузов по результатам конкурса на зачисление на бюджетные и контрактные места (по общему баллу основного теста).
Пока абитуриенты думают, куда поступать, редакция 24.kg изучила, какие высшие учебные заведения выбрали в 2025-м выпускники школ с высокими баллами по ОРТ.
В первой десятке оказались практически те же университеты, что и последние несколько лет. При этом лишь в пяти из десяти средний балл поступивших вырос по сравнению с 2024 годом. Вместе с тем в рейтинг попали только два вуза, имеющих особый статус.
Учреждение «Салымбеков университет»
Поэтому рейтинг неожиданно возглавило учреждение «Салымбеков университет», где средний балл поступивших составил 186,7, что на 11,3 балла больше, чем в 2024-м. В топ-10 прошлого года вуз занимал седьмую строчку рейтинга.
Американский университет в Центральной Азии
Улучшил позиции и Американский университет в Центральной Азии — вернувшись в топ-3. Средний балл поступивших в 2025-м составил 181,9, что на 0,5 балла больше, чем в 2024-м.
Кроме ОРТ, здесь необходимо сдать вступительные экзамены. Обучение платное, но предусмотрены различные скидки.
АУЦА основан в 1993 году. Это первый университет в Центральной Азии, выдающий аккредитованные степени США в сфере гуманитарных наук через партнерство с Бард колледжем. Вуз сотрудничает с многими другими университетами и организациями во всем мире.
Кыргызско-Турецкий университет «Манас»
Университет создан в 1995-м на основе договора между правительствами Кыргызстана и Турции. Дипломы признают обе страны.
Обучение бесплатное, языки — кыргызский и турецкий.
Международный университет «Ала-Тоо»
Вуз основан в 1996 году. Профилирующий язык английский. Студенты отдельных факультетов могут выбрать второй иностранный язык — японский, немецкий, китайский или французский. Кто не владеет английским, предусмотрены подготовительные курсы.
МУА тесно сотрудничает с университетами Северной Америки, Южной Кореи, Германии, Польши и Франции в рамках программы двойного диплома.
Дипломатическая академия МИД
Создан вуз в 2001 году указом президента КР, учредителем выступило правительство в лице Министерства иностранных дел.
Международный университет в Центральной Азии
Спустя несколько лет в топ-10 вернулся МУЦА, где среднее значение тестовых баллов по результатам конкурса на зачисление на грантовые места составило 161. Однако на бюджет в этом вузе зачислен всего один абитуриент. Зачисленных на контракт, конечно, больше, но и средний балл намного ниже — 139,6.
Вуз выдает диплом государственного образца и институциональный диплом американского стиля. Имеет программы обмена с США, КНР, Россией, Казахстаном, Литвой и Норвегией.
В учебном заведении предусмотрена финансовая поддержка студентов в зависимости от материального положения и за высокие академические показатели.
Кыргызско-Германский институт прикладной информатики
Вуз специализируется на компьютерных науках. Его образовательная программа разработана совместно с Западно-Саксонским университетом прикладных наук (WHZ).
Кыргызско-Российский Славянский университет
В 2024 году вуз получил особый статус. Поступить в КРСУ можно на бюджетные места, финансируемые как Россией, так и Кыргызстаном, а также на контракт.
Бишкекский государственный университет
БГУ сотрудничает с университетами Америки, Европы и Азии, отправляет студентов на практику и стажировку в зарубежные университеты. Вуз — основной центр подготовки китаеведов, японоведов, иранистов, арабистов, корееведов и других. Обучение ведется на 16 языках мира.
Академия МВД
Замыкает топ-10 Академия МВД со средним баллом зачисленных на контракт 154,7 (на бюджет — 136,1).
Вуз готовит специалистов с высшим образованием по направлениям «Правоохранительная деятельность» и «Юриспруденция».
Кандидаты, поступающие на грантовую основу по очной форме обучения, сдают дополнительные испытания по физической подготовке.
Если смотреть по числу зачисленных на грантовые места, то больше всего в 2025-м поступило в Кыргызский государственный технический университет (КГТУ) имени Исхака Раззакова — 2 тысячи 98 человек. Средний балл составил 151,8.
На контрактные места больше всего зачислили абитуриентов в Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына — 3 тысячи 460 человек, средний балл зачисленных составил 136,3.
По числу зачисленных абитуриентов в рейтинге специальностей наиболее востребованными оказались экономика, юриспруденция, лингвистика, филология, педагогика, лечебное дело, международные отношения, менеджмент.