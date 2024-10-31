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Бизнес

MBANK одержал победу сразу в двух номинациях премии PLUS Galaxy Award 2024

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK стал лауреатом сразу в нескольких значимых номинациях престижной международной премии PLUS Galaxy Award 2024.

Торжественное награждение состоялось в рамках Международного ПЛАС-Форума Digital Kazakhstan. Торжественная церемония прошла вечером в отеле Rixos Almaty, завершая деловую часть первого дня форума.

Премия PLUS Galaxy Award Almaty 2024 отмечает высокие достижения в финтех-индустрии и служит важной оценкой вклада компаний в развитие цифровых технологий.

«Наш международный форум собирает лучших игроков рынка финтех-индустрии Центральной Азии и СНГ, и премия является тому подтверждением. Нам приятно отмечать высокие достижения компаний и наблюдать за их успехами. И конечно, невозможно не отметить MBANK и то, что они делают на рынке Кыргызстана, сколько новшеств они вводят и показательных инноваций для всего сектора и не только страны, но и всего региона. И международное экспертное жюри высоко оценивает эту работу», — отмечает организатор премии Константин Гризов.

В этом году MBANK был удостоен наград в таких номинациях, как «Лучшее RegTech решение» благодаря активному внедрению лучших решений для электронных госуслуг и «Лучшая программа лояльности и качества обслуживания» в результате активной реализации программы лояльности для клиентов — MBonus.

Полученные награды подтверждают лидерство банка в инновационных решениях и высококачественном обслуживании клиентов.

Международный ПЛАС-Форум Digital Kazakhstan — это одна из крупнейших платформ Центральной Азии и СНГ, объединяющая представителей банков, ритейла, электронной коммерции, систем платежей и разработчиков технологических решений. Представители государственных органов, ведущие эксперты и участники отрасли собрались для обсуждения текущих тенденций и цифровых инноваций в сфере финансов и массовых дистанционных услуг.

Таким образом, участие MBANK в данном событии и его успехи на премии PLUS Galaxy Award Almaty 2024 подчеркивают приверженность банка высокому качеству, инновациям и потребностям клиентов, а также его роль лидера в области финтех-решений и цифрового банкинга в Кыргызстане.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия НБ КР № 014.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/309913/
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