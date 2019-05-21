В Бишкеке при поддержке Мобильного оператора О! прошел кибертурнир

На наших глазах киберспорт перестает быть развлечением только для геймеров. Кибертурниры превращаются в массовое зрелище и собирают множество болельщиков. Если для родителей eSport — это новинка, то для молодого поколения это уже вошло в привычку — собираться вместе и соревноваться между собой. Только теперь это не просто хобби и праздный досуг, теперь это настоящая спортивная дисциплина, имеющая свою Федерацию в Кыргызстане и возможность участия в Олимпийских играх в будущем.

19 мая в Кыргызстане в новом киберспортивном клубе Hydra Cybersport Stadium было жарко! Там прошел финал первого официального турнира Федерации компьютерного спорта в Кыргызстане Bishkek Stars League 8 по дисциплине Dota2, участие в котором приняли сильнейшие киберспортсмены страны. Мероприятие сопровождалось ярким косплей-шоу, в котором участники действа демонстрировали свои образы, отождествляющие их с героями любимых игр. Главным стратегическим партнером события выступил Мобильный оператор О!.

Призовой фонд соревнований составил 300 тысяч сомов, которые разделили между собой сильнейшие команды Gachi club — 1-е место, Darling — 2-е место, nRa+4 — 3-е место, Drop — 4-е место.

Еще 50 тысяч сомов были разыграны среди участников костюмированного шоу. 3-е место заняла Виктория Коняшина, 2-е место — Александр Балакирев, 1-е место — Айбек Кенжекараев и Гран-при досталось Алексею Неуймину.

«Этот турнир при поддержке О! вызвал огромный интерес и привлек небывалое количество участников для этой дисциплины, которых с каждым разом становится все больше. В открытом турнире приняли участие около 60 команд, в каждой из которых играет по 5 человек. Десятки тысяч просмотров анонса мероприятия в соцсетях, — отмечает председатель правления Федерации компьютерного спорта в Кыргызстане Руслан Атеев.

Вместе с О! мы сможем чаще радовать геймеров качественными турнирами и растить будущих чемпионов для нового спорта высоких достижений. Председатель правления Федерации компьютерного спорта в Кыргызстане Руслан Атеев

Киберспорт (кстати, официально признанный в Кыргызстане в декабре 2018 года) — это вид соревнований на основе компьютерных игр. В мире киберспорт признали Китай, Южная Корея, Малайзия, США, Казахстан, Россия и другие. В Китае даже есть госпрограмма по развитию киберспорта. Корейцы признали киберспорт олимпийской дисциплиной второго уровня, приравняв его к шахматам и шашкам.

«Нашим детям жить в киберэпоху. Поэтому мы считаем важным быть причастным к тому, чтобы молодежь училась правильно взаимодействовать с компьютерами и добивалась благодаря современным технологиям успеха в жизни», — комментирует событие коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

Футбол будущего

Получение аккредитации официальной федерацией и подобные турниры очень важны в силу того, что Кыргызстан сейчас активно реализует проекты по цифровизации, а киберспорт с недавних пор признан самостоятельной отраслевой нишей и частью глобальной цифровой экономики. Не за горами признание этого молодого вида спорта олимпийской дисциплиной, а подобные соревнования поднимают компьютерные игры на качественно новый уровень и помогают выявить сильнейших спортсменов.

По оценкам экспертов, на сегодняшний день аудитория киберспорта в России составляет порядка 10-12 миллионов человек и уже конкурирует с футболом и баскетболом по охвату зрителей.

Интересное наблюдение исследователей

К слову, киберспортивная аудитория на платформе Twitch и видеохостинге YouTube превысила суммарное количество зрителей сервисов HBO, Netflix и ESPN. Как видим, данная сфера показывает высокий потенциал роста.

Видеоигры помогают усваивать естественнонаучные знания и справляться со сложными математическими задачами. Игроки превосходят своих неиграющих коллег в профессиональной сфере. Именно поэтому компьютерные игры в ряде стран используют для тренировок хирургов, пилотов, солдат. Специалист по когнитивной психологии Института психологии российской академии наук Ольга Морозова привела данные последних исследований. Что имеем?