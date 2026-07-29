«Оптима Банк» получил награду от Visa за запуск Apple Pay в первой волне

«Оптима Банк» получил награду Apple Pay Launch First Wave Award от Visa за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане. Банк стал одним из первых финансовых учреждений в стране, предоставивших клиентам возможность пользоваться удобным и безопасным способом оплаты с помощью Apple Pay.



Сервис позволяет клиентам банка добавлять карты Optima Visa в Apple Wallet и оплачивать покупки с помощью iPhone, Apple Watch, Mac и iPad — быстро, удобно и безопасно.



Эта награда стала признанием профессиональной работы команды «Оптима Банка» и успешной реализации важного цифрового проекта. Запуск Apple Pay стал еще одним шагом в развитии современных платежных решений и повышении качества клиентского опыта.



«Оптима Банк» выражает благодарность Visa за доверие, плодотворное сотрудничество и высокую оценку совместной работы.



Полученная награда подтверждает стремление «Оптима Банка» внедрять передовые финансовые технологии и создавать удобные, безопасные и доступные сервисы для своих клиентов.