19:45
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Бизнес

«Оптима Банк» получил награду от Visa за запуск Apple Pay в первой волне

«Оптима Банк» получил награду Apple Pay Launch First Wave Award от Visa за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане. Банк стал одним из первых финансовых учреждений в стране, предоставивших клиентам возможность пользоваться удобным и безопасным способом оплаты с помощью Apple Pay.

Сервис позволяет клиентам банка добавлять карты Optima Visa в Apple Wallet и оплачивать покупки с помощью iPhone, Apple Watch, Mac и iPad — быстро, удобно и безопасно.

Эта награда стала признанием профессиональной работы команды «Оптима Банка» и успешной реализации важного цифрового проекта. Запуск Apple Pay стал еще одним шагом в развитии современных платежных решений и повышении качества клиентского опыта.

«Оптима Банк» выражает благодарность Visa за доверие, плодотворное сотрудничество и высокую оценку совместной работы.

Полученная награда подтверждает стремление «Оптима Банка» внедрять передовые финансовые технологии и создавать удобные, безопасные и доступные сервисы для своих клиентов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/383456/
просмотров: 319
Версия для печати
Материалы по теме
Apple Pay теперь доступен для клиентов «Оптима Банка»
MoneyGram теперь доступен в приложении Optima24
Выставляйте счета прямо в приложении Optima Business — без Excel и ручных сверок
Теперь билеты в кино — прямо в Optima24
«Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
«Оптима Банк» — 34 жылдан бери кардарлар менен бирге
Популярные новости
MBANK запустил переводы по&nbsp;номеру счета в&nbsp;США, Великобританию, Корею и&nbsp;Европу MBANK запустил переводы по номеру счета в США, Великобританию, Корею и Европу
КРСУ впервые за&nbsp;33&nbsp;года провел общеуниверситетский выпускной КРСУ впервые за 33 года провел общеуниверситетский выпускной
Кыргызстанские банки совместно с&nbsp;Mastercard запустили Apple Pay для клиентов Кыргызстанские банки совместно с Mastercard запустили Apple Pay для клиентов
MBANK одним из&nbsp;первых запускает Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане MBANK одним из первых запускает Apple Pay в Кыргызстане
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; получил награду от&nbsp;Visa за&nbsp;запуск Apple Pay в&nbsp;первой волне «Оптима Банк» получил награду от Visa за запуск Apple Pay в первой волне
O!Bank получил награду от&nbsp;Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане O!Bank получил награду от Visa за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
Карта &laquo;Элкарт&raquo;&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых популярных способов получать деньги в&nbsp;Кыргызстане Карта «Элкарт» — один из самых популярных способов получать деньги в Кыргызстане
Visa наградила MBANK за&nbsp;запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила MBANK за запуск Apple Pay в Кыргызстане
29 июля, среда
19:41
Борьба с раком. Для Центра онкологии купят эндоскопическое оборудование Борьба с раком. Для Центра онкологии купят эндоскопичес...
19:35
Садыр Жапаров принял участие в открытии «Игр будущего 2026» в Астане
19:24
Деревья гибнут. На улице Сухэ-Батора в Бишкеке не поливают зеленые насаждения
19:21
Забросали поезд Балыкчи — Бишкек камнями. Виновники задержаны
19:02
Бишкекчанам рассказали о путешествии венгерского географа на Тянь-Шань