Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»

«Тинькофф Путешествия» — это удобный сервис внутри «Тинькофф банка», в котором собраны билеты со всех сайтов. Найти его можно в приложении «Тинькофф» или на сайте. Если планируете поездку, то воспользуйтесь промокодом MNE500, чтобы получить скидку 500 рублей, и подарите промокод другу DRUGU500.

Что для этого нужно:

1 Выберите авиабилет от 2 тысяч 500 рублей в приложении или на сайте «Тинькофф» в разделе «Город» → «Путешествия». В «Тинькофф Путешествиях» собраны билеты со всех сайтов: самые дешевые и с быстрыми перелетами.

2 Введите промокод MNE500. Ваш авиабилет станет на 500 рублей дешевле. Промокод действует только на полеты из России в Кыргызстан и обратно.

3 Оплатите билет картой Tinkoff Black и не забудьте отправить промокод другу — DRUGU500, чтобы у него тоже была скидка 500 рублей.

Готово! Помимо скидки в 500 рублей, после этой покупки вам вернется 3 процента кешбэка в рублях на вашу карту. Сохраняйте промокоды и не забудьте использовать их до конца июня. Хорошего полета!