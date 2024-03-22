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Бизнес

Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»

«Тинькофф Путешествия» — это удобный сервис внутри «Тинькофф банка», в котором собраны билеты со всех сайтов. Найти его можно в приложении «Тинькофф» или на сайте. Если планируете поездку, то воспользуйтесь промокодом MNE500, чтобы получить скидку 500 рублей, и подарите промокод другу DRUGU500.

Что для этого нужно:

1

Выберите авиабилет от 2 тысяч 500 рублей в приложении или на сайте «Тинькофф» в разделе «Город» → «Путешествия». В «Тинькофф Путешествиях» собраны билеты со всех сайтов: самые дешевые и с быстрыми перелетами.

2

Введите промокод MNE500. Ваш авиабилет станет на 500 рублей дешевле. Промокод действует только на полеты из России в Кыргызстан и обратно. 

3

Оплатите билет картой Tinkoff Black и не забудьте отправить промокод другу — DRUGU500, чтобы у него тоже была скидка 500 рублей. 

Готово! Помимо скидки в 500 рублей, после этой покупки вам вернется 3 процента кешбэка в рублях на вашу карту. Сохраняйте промокоды и не забудьте использовать их до конца июня. Хорошего полета! 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/289423/
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