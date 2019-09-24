BPN и Кыргызстан: 20 лет развиваем экономику страны

В этом году международная программа BPN по поддержке малого и среднего бизнеса в Кыргызстане (Business Professionals Network) отмечает свой 20-летний юбилей. За это время тысячи предпринимателей страны не только получили необходимое финансирование для развития, но и узнали, как сделать свой бизнес успешным.

«На одном из мероприятий к моему мужу подошел бизнесмен и сказал, что он нужен Кыргызстану, — рассказала Бензли Оппрехт, cупруга основателя и президента фонда BPN. — Юрг Оппрехт согласился, и одним из первых вопросов, которые ему задали, был: «Как я могу начать свой бизнес?». Двадцать лет назад на пути компании BPN и кыргызстанцев были трудности, люди говорили, что в республике 70 процентов населения — безработные. Нужна была работа, чтобы кормить свои семьи. А начать свое дело после развала Советского Союза было непросто».

Четкая намеченная цель, поставленная перед программой BPN, перекликающаяся с Целями развития тысячелетия, — борьба с безработицей — стала основополагающей в решении вопросов о создании рабочих мест и приоритетным направлением в развитии экономики государства.

Сегодня, как и 20 лет назад, программа BPN вносит свой вклад в развитие экономики страны посредством обучения и повышения квалификации представителей малого и среднего предпринимательства, а также оказывает содействие в расширении бизнеса.

За 20 лет работы в Кыргызстане программу прошли 617 предпринимателей, поддержано 12 тысяч 326 рабочих мест, проведено 612 семинаров и тренингов и обучено около 9 тысяч бизнесменов.

Среди участников программы такие успешные компании, как Дом моды Dilbar Fashion House, интернет- провайдер Homeline, ОК «Келечек», ОК «Илим», ОК «Точка роста», печатный дом «Алтын-Тамга», производитель хлебобулочных изделий «Саамал», книжный магазин «Раритет», швейное производство «Ардамина» и многие другие.

«Сегодня мы занимаемся обучением и кредитованием предпринимателей. Но мы понимаем, что нужно расширяться. Мы решили делать это в двух направлениях. Во-первых, мы хотим привлекать молодых бизнесменов к обучению основам предпринимательства как можно раньше. В этом году BPN совместно с швейцарским университетом Санкт-Галлена запустила пилотный проект по поддержке молодых предпринимателей на этапе создания предприятия.

Молодые люди, желающие реализовать cвою конкретную бизнес-идею, получают возможность пройти обучение для начинающих предпринимателей.

Работа ведется в университетах Бишкека.

Во-вторых, мы пришли к тому, что организуем эксклюзивные семинары для участников программы BPN. Для этого мы приглашаем экспертов из Швейцарии, которые делятся опытом с нашими слушателями. После такого семинара проводится коучинг. В индивидуальной беседе с коучем у предпринимателей есть возможность проанализировать свою ситуацию, задать конкретные вопросы и правильно расставить приоритеты в управлении предприятием», — рассказал руководитель программы BPN в Кыргызстане, главный операционный директор, член совета директоров фонда BPN Жан-Люк Венгер.

Нужно отметить, что предприниматели из всех областей республики делятся своими достижениями и опытом, приобретенным из жизненной практики, и с неподдельной радостью, высказывают слова благодарности BPN.

Сейчас программа BPN работает в Кыргызстане, Никарагуа, Руанде, Монголии и Грузии. Эксперты продолжают поддерживать бизнес, чтобы постепенно малый и средний бизнес расширялся и становился все более успешным.

О процедуре принятия в программу и расписании семинаров вы можете подробнее узнать на сайте www.bpn.kg.