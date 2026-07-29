Деревья гибнут. На улице Сухэ-Батора в Бишкеке не поливают зеленые насаждения

Жители улицы Сухэ-Батора в Бишкеке рассказали о проблемах с поливом и состоянием зеленых насаждений на участке от кафе «Сария» до улицы Юнусалиева.

По словам горожан, арычная система на этом участке работает не полностью: вода доходит только до района шинного центра и кафе, а дальше не поступает. Причины жители не знают — предполагают, что где-то арык забит или перекрыт из-за строительных работ.





По их словам, деревья вдоль улицы практически не получают необходимого ухода. Некоторые из них были высажены недавно — в том числе липы, но полив, как утверждают жители, проводится редко и недостаточно.

«Приезжают раз в пару недель и слегка брызгают на деревья. Травы нет, кустов нет. Деревья возле кафе тоже не поливаются и закатаны в бетон — они погибают», — отмечают они.

Жильцы дома № 31 также жалуются, что не могут самостоятельно поливать деревья водой из-под крана: по их словам, за это сразу могут привлечь к ответственности и выписать штраф. При этом в арыках воды часто нет.

«Деревья уже погибли и могут упасть в любой момент на машины или прохожих. А молодые липы держатся из последних сил», — говорят они.

По словам горожан, ранее на место приезжали депутаты Бишкекского городского кенеша, представители акимиата и МТУ. Но после встреч, как утверждают жители, конкретных изменений не произошло.







Жители просят городские службы обратить внимание на состояние ирригации и зеленых насаждений, чтобы решить проблему до того, как она приведет к опасным последствиям.

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