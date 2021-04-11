В Кыргызстане местные выборы и референдум по Конституции. Что происходит сейчас

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Явка избирателей на местных выборах по состоянию на 16.00 составила 25,81 процента. На избирательные участки пришли 856 тысяч 404 человека: на выборах в городские кенеши проголосовали 254 тысячи 732 избирателя (24,27 процента), местные — 601 тысяча 672 (26,52 процента). Фото ЦИК . Явка избирателей на местных выборах

По состоянию на 16.00 на референдуме по проекту новой Конституции проголосовали 24,63 процента избирателей. Всего свои голоса отдали 888 тысяч 331 человек. Самая низкая явка в Бишкеке — 85 тысяч 847 человек, или 20,4 процента избирателей. Высокая — в Оше, 49 тысяч 716, или 32,72 процента избирателей. Фото ЦИК . Явка на референдуме

В милицию сегодня поступило 26 сообщений о нарушениях. Об этом на брифинге сообщил начальник следственной службы МВД Султан Макилов. По его данным, из них о нарушениях предвыборной агитации — 12 сообщений, о подкупе голосов — 8, о подвозе избирателей — 3, другие нарушения — 3. Султан Макилов добавил, что ранее органы внутренних дел зарегистрировали 255 сообщений о нарушениях, из них 41 — как преступление.

В координационную группу оперативного реагирования Центризбиркома поступило 36 сообщений о нарушениях выборного законодательства. Из них 3 факта о злоупотреблении админресурсом, 13 — о нарушении условий предвыборной агитации, 1 — о нарушении прав участников избирательного процесса, 1 — о подвозе избирателей, 1 — о фотофиксации бюллетеня, 2 — о нахождении возле АСУ неизвестных, 11 — жалоб на действия сотрудников УИК, 3 — о подкупе голосов, 1 — другие нарушения.

Наблюдатели ОФ «Общее дело» зафиксировали 50 случаев возможных нарушений во время голосования на избирательных участках. Из них 31 случай по Бишкеку, 19 случаев по Ошу. По возможным фактам: нарушение тайны голосования, процедурные нарушения, ущемление прав наблюдателя юристы фонда оформили жалобы по 20 участкам и направили в соответствующие органы.

Продолжают поступать сообщения о нарушениях и жалобы. В Бишкеке на УИК № 1308 задержан подозреваемый в подкупе избирателей. В Чуйской области УИК 7149 составила акт об отказе голосовать на референдуме. В Оше в УИК № 5271 избирателю выдали два бюллетеня.

За шесть часов голосования на местных выборах явка избирателей составила 20,33 процента. На избирательные участки пришли 674 тысячи 419 человек. На выборах в городские кенеши проголосовали 200 тысяч 367 избирателей (19,09 процента), местные — 474 тысячи 52 (20,9 процента). Напомним, выборы в местные кенеши будут признаны состоявшимися при любой явке. Фото ЦИК КР. Явка избирателей на местных выборах

По состоянию на 14.00 на референдуме по проекту новой Конституции проголосовали 19,41 процента избирателей. Всего свои голоса отдали 700 тысяч человек. Отметим, что референдум будет признан состоявшимся при 30-процентной явке избирателей.

Омбудсмен Токон Мамытов просит привлечь к ответственности членов УИК, по вине которых вчера аннулированы голоса избирателей в Бишкеке. По мнению омбудсмена КР, существующие пробелы в избирательном законодательстве КР привели к тому, что в данном случае из-за единичных нарушений аннулированы 260 голосов избирателей (из шести избирательных урн), входящих в категорию уязвимых слоев населения.

В Бишкеке участие граждан в выборах остается наименее активным по стране. Об этом сообщила сегодня на брифинге председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова. По ее словам, из 419 тысяч 901 избирателя, включенного в список для голосования, выбор на 12.00 сделали 40 тысяч 746 человек, это 9,7 процента. Самая высокая явка на выборах депутатов горкенешей в Сулюкте. Там проголосовали 2 тысячи 468 человек, или 22,8 процента избирателей.

За четыре часа голосования на референдуме по проекту новой Конституции проголосовали 12,9 процента избирателей. Всего свои голоса отдали 465 тысяч 121 человек. Чтобы референдум признали состоявшимся, необходима явка не менее 30 процентов от общего числа избирателей.

В избирательные фонды политических партий и кандидатов в депутаты в айыльные кенеши поступило 155 миллионов 201,7 тысячи сомов. Из них на счета партий — 122 миллиона 531,1 тысячи сомов. На покрытие расходов, связанных с избирательной кампанией, израсходовали 120 миллионов 337,3 тысячи сомов.

Аннулированы результаты голосования вне помещения на 15 избирательных участках в Бишкеке, Оше, Токмаке и Аламединском районе. В избирательные участки Бишкека подано 4 тысячи 990 заявлений на голосование вне помещения. 10 апреля проголосовали 4 тысячи 1 избиратель.

Премьер-министр Улукбек Марипов проголосовал на выборах депутатов в Бишкекский городской кенеш и референдуме на избирательном участке № 1032, расположенном в здании средней общеобразовательной школы № 40. Фото пресс-службы правительства. Улукбек Марипов принял участие в голосовании

По данным на 10.00, в местных выборах приняли участие 172 тысячи 139 человек, или 5,19 процента от общего числа избирателей. На выборах в городские кенеши проголосовали 49 тысяч 889 человек, или 4,75 процента избирателей. Голоса за депутатов айыльных кенешей отдали 122 тысячи 250 человек, что составляет 5,39 процента избирателей. Фото ЦИК. Явка избирателей на местных выборах

За первые два часа явка на референдум по Конституции составила 5,04 процента. В Бишкеке она составила 3,2 процента, Оше — 7,94 процента. Именно в южной столице самая высокая на данный момент явка.

Президент Садыр Жапаров выступил с обращением к кыргызстанцам в связи с референдумом по Конституции и местными выборами. «Наш дальнейший путь тесно связан с вашим сегодняшним выбором. Только с установлением ответственности в системе государственного управления, соблюдением верховенства закона у нас будет чиста совесть перед народом и появится надежда на светлое будущее», — говорится в обращении. Я, как глава государства, призываю всех наших соотечественников, имеющих право голоса, не быть равнодушными к будущему своей страны. Садыр Жапаров

В координационную группу оперативного реагирования поступило 106 обращений о нарушение прав избирателей. В том числе 32 — по подкупу голосов, 23 — по фактам использования административного ресурса, 12 — нарушениям правил агитации, 21 — по жалобам на работу территориальных избирательных комиссий.

Президент Садыр Жапаров проголосовал на избирательном участке № 1053 в Ленинском районе Бишкека. Глава государства прибыл на участок в селе Чон-Арык в 10.20 с супругой Айгуль Жапаровой. Несмотря на то, что изначально он должен был приехать в 9.00. Фото 24.kg. Президент Садыр Жапаров проголосовал на выборах и референдуме

Дала сбой урна на участке № 1053 для бюллетеней на голосовании по референдуму, где должен проголосовать президент Садыр Жапаров. Возле аппарата своей очереди ждали около 20 человек. Ошибку устранил только технический оператор. Фото 24.kg. Очередь из-за давшей сбой урны для голосования

Безопасность выборов и референдума обеспечивают более 11 тысяч сотрудников правоохранительных органов. В каждом городе и районе создали координационные группы оперативного реагирования, состоящие из представителей ТИК и сотрудников милиции.

За рубежом открыли 48 участков для голосования на референдуме по принятию проекта новой Конституции. Первыми исполнить гражданский долг традиционно отправились кыргызстанцы, находящиеся в Южно-Сахалинске и Владивостоке. В 8.00 открылись 2 тысячи 435 избирательных участков на территории Кыргызстана. На 2 тысячах 273 избирательных участках голосование проходит как на выборах депутатов местных кенешей, так и на референдуме.

Число избирателей в окончательном списке на выборах депутатов местных кенешей составляет 3 миллиона 318 тысяч человек. Из них мужчин — 1 миллион 587 тысяч, женщин — 1 миллион 730 тысяч, или 47,85 процента и 52,15 процента.

ЦИК распространила пресс-релиз о процедуре голосования на избирательном участке, но не уведомила кыргызстанцев о возможности отказаться от чека по референдуму. Депутат парламента Дастан Бекешев рассказал 24.kg, что на самом деле человек вправе сегодня выбрать только депутатов местных кенешей. А чек для участия в референдуме может не брать. «ЦИК специально об этом не сказала. Но это не нарушение, если не возьмешь чек на референдум. В регионах есть большой риск, что избирателям во время проверки биометрических данных будут давать сразу два чека. Даже если человек голосовать не будет сам, то чек-то останется. Его потом могут использовать», — сказал Дастан Бекешев.

Местные выборы и референдум в Кыргызстане начались со скандала. Речь о голосовании вне избирательных участков. Всего поступило 19 тысяч 298 подобных заявлений, в том числе в Бишкеке — 4 тысячи 990, в Оше — 1 тысяча 519. Наблюдатели ОФ «Общее дело» подали 29 жалоб о нарушениях во время голосования на местных выборах вне помещений. Из них 13 по Бишкеку и 16 по Ошу. Зафиксированы подкуп, агитация, давление, нарушения тайны голосования. Вчера вечером ряд партий потребовали отменить итоги голосования вне помещения в Бишкеке и Оше из-за массовых нарушений. По предварительным данным, в столице итоги голосования отменены на шести выездных УИКах, начато досудебное производство по восьми фактам вмешательства работников МТУ в выборный процесс.

На 7 тысяч 560 мандатов в 420 айыльных аймаках претендуют 18 тысяч 772 человека, из которых 63 кандидата выдвинуты политическими партиями, остальные — самовыдвиженцами. Конкурс составляет почти три человека на место. Фото 24.kg. В Кыргызстане проходят местные выборы и референдум