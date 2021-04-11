Местные выборы. УИК составила акт об отказе избирателя голосовать на референдуме

УИК 7149 составила акт об отказе избирателя голосовать на референдуме. Фотографию выложила в Facebook Ольга Труханова.

Она обратилась с просьбой к Центризбиркому остановить это безобразие.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева в комментариях отметила, что избиратель имеет право не брать бюллетень референдума, при этом он вправе не ставить подпись в списке участников референдума и оставить соответствующий чек об идентификации у себя.

Напомним, в Кыргызстане сегодня проходят выборы в местные кенеши и референдум. Для того чтобы плебисцит признали состоявшимся, в нем должны принять участие не менее 30 процентов избирателей.