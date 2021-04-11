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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, Конституция и выборы: самое важное

Референдум по Конституции. На 16.00 явка избирателей составила 24,63 процента

По состоянию на 16.00 на референдуме по проекту новой Конституции проголосовали 24,63 процента избирателей. Такие данные приводит Центризбирком.

Всего свои голоса отдали 888 тысяч 331 человек. В том числе в Бишкеке — 85 тысяч 847 человек, или 20,4 процента избирателей, Оше — 49 тысяч 716 (32,72 процента), Чуйской области — 124 тысячи 661 (20,89 процента), Ошской — 189 тысяч 399 (25,94 процента), Джалал-Абадской — 182 тысячи 562 (27,13 процента), Иссык-Кульской — 75 тысяч 361 (24,24 процента), Нарынской — 59 тысяч 923 (29,34 процента), Таласской — 45 тысяч 476 (28,51 процента), Баткенской — 73 тысячи 477 (24,45 процента). За рубежом проголосовали 1 тысяча 909 человек (3,26 процента).

Отметим, что референдум будет признан состоявшимся при 30-процентной явке избирателей.

ЦИК
Фото ЦИК . Явка избирателей на референдум

Ссылка: https://24.kg/vlast/189625/
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