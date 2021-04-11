Итоги выборов. Партия «Реформа» будет требовать пересчета голосов

Партия «Реформа» не согласна с предварительными итогами выборов в Бишкекский горкенеш. Об этом 24.kg сообщила лидер политорганизации Клара Сооронкулова.

По ее словам, политобъединение намерено требовать пересчета голосов.

«Нужно дождаться окончательных итогов. Мы не рассчитывали на то, что выборы на 100 процентов пройдут честно, но мы думали, что для избирателей события октября 2020 года станут уроком. Был подкуп избирателей, зафиксировано много фактов. Мы будем требовать аннулирования итогов на участках, где были нарушения законодательства. В частности, потребуем пересчета голосования вне помещения. Весь реестр избирателей, проголосовавших вне помещения, нужно подвергуть ревизии», — сказала Клара Сооронкулова.

Она добавила, что акции протеста политоргаизация не намерена устраивать.