Итоги выборов. Партия «Реформа» будет требовать пересчета голосов

Партия «Реформа» не согласна с предварительными итогами выборов в Бишкекский горкенеш. Об этом 24.kg сообщила лидер политорганизации Клара Сооронкулова.
По ее словам, политобъединение намерено требовать пересчета голосов.
«Нужно дождаться окончательных итогов. Мы не рассчитывали на то, что выборы на 100 процентов пройдут честно, но мы думали, что для избирателей события октября 2020 года станут уроком. Был подкуп избирателей, зафиксировано много фактов. Мы будем требовать аннулирования итогов на участках, где были нарушения законодательства. В частности, потребуем пересчета голосования вне помещения. Весь реестр избирателей, проголосовавших вне помещения, нужно подвергуть ревизии», — сказала Клара Сооронкулова.
Она добавила, что акции протеста политоргаизация не намерена устраивать.
В своем заявлении политобъединение отметило, что «наблюдатели выявили множество нарушений как в ходе избирательной кампании, так и в день голосования, имеется множество видеодоказательств в социальных сетях».
«Многие из нарушений были зафиксированы на видео, задокументированы в виде актов. Однако, несмотря на это, избирательная комиссия Бишкека и Центризбирком не сняли ни одну из этих партий с избирательного процесса, позволив им безнаказанно подкупать и оказывать давление на избирателей», — говорится в заявлении партии.
Сегодня в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских кенешей и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли семь партий.