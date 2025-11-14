12:31
Онлайн-референдумы и тотальный контроль: новый закон вынесен на обсуждение

На общественное обсуждение вынесен проект конституционного Закона «О внесении изменений в конституционный Закон «О референдуме Кыргызской Республики». Документ полностью переписывает ключевые процедуры референдума и вводит ряд новых понятий.

Так, уточняется само определение референдума: это всенародное голосование граждан по проектам конституции, законам, включая поправки в Основной закон, а также по другим вопросам государственного значения.

Отдельно закрепляется, что решение о назначении референдума принимает президент указом в установленные сроки.

Одно из принципиальных новшеств — создание государственного портала со списками участников референдума. Они будут формироваться на основе Единого госреестра населения и делиться на три вида: предварительный (за 80 дней до голосования), контрольный (актуализированный, за 30 дней) и окончательный (за 7 дней). Гражданам обещают возможность онлайн уточнять свои данные и избирательный адрес.

Проект вводит целый блок норм о дистанционном и электронном голосовании.

Появляются понятия дистанционного и электронного голосования, электронного бюллетеня, онлайн- и офлайн-идентификации, устройства идентификации с принтером. ЦИК наделяется правом утверждать порядок дистанционного и электронного голосования и формировать электронные протоколы с результатами.

При серьезных нарушениях итоги электронного голосования могут признавать недействительными.

Существенно перерабатываются нормы об инициативе проведения референдума. Граждане через инициативные группы и механизм народной законодательной инициативы могут предлагать главе государства проведение референдума.

Жогорку Кенеш получает отдельную и детально регламентированную процедуру внесения инициативы, которая зависит от характера предлагаемых изменений. Если парламент инициирует поправки, затрагивающие разделы Конституции, относящиеся к основам конституционного строя, правам и свободам граждан или к системе высших органов власти, то процедура становится более сложной и многоэтапной.

В таких случаях требуются:

• обязательные консультации и юридическая экспертиза;
• заключение президента;
• расширенное обсуждение в парламентских комитетах;
• вынесение вопроса на всенародное обсуждение или референдум — в зависимости от содержания поправки.

Для иных вопросов государственного значения, которые не затрагивают ключевые разделы Основного закона, процедура короче: требуются только парламентская инициатива, профильное рассмотрение и голосование.

Таким образом, законопроект разграничивает «тяжелые» и «обычные» изменения, впервые формализуя два разных порядка внесения поправок парламентом.

Отдельный блок поправок касается статуса и прав наблюдателей, в том числе международных и общественных. Расширен перечень лиц, которые не могут быть наблюдателями (депутаты, судьи, сотрудники правоохранительных органов, госслужащие и другие). Наблюдателям прямо разрешают публично высказываться о ходе голосования, в том числе через СМИ и интернет-платформы, при условии, что они не ведут агитацию «за» или «против».

Ужесточаются требования к агитации и финансированию кампании референдума. Вводятся фонды групп «за» и «против», детально регламентируется, кто может вносить деньги, как банки и Центризбирком отчитываются о движении средств и в какие сроки группы обязаны публиковать финансовые отчеты.

Прямо запрещено бесплатное или по заниженным расценкам выполнение работ и услуг, связанных с агитацией, в обход фондов.

Поправки также касаются организации работы избирательных комиссий, оборудования участков, соблюдения прав участников референдума с инвалидностью (материалы крупным шрифтом, шрифт Брайля, спецоборудование), подсчета голосов и публикации списков проголосовавших на сайте ЦИК.

После официального опубликования закон в случае принятия вступит в силу по истечении десяти дней. До этого срока граждане могут направлять замечания и предложения по проекту конституционного закона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/350906/
