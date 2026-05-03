Издан полный каталог тюркских рунических памятников VII–IX веков

В рамках научного проекта Международной Тюркской академии завершено издание пятитомного «Каталога тюркских рунических письменных памятников». Об этом сообщил доктор исторических наук, сотрудник Академии Нурдин Усеев.

По его данным, работа над изданием началась в 2023 году и велась совместно с исследователем Напилом Базылханом. Значительный вклад в реализацию проекта внес президент Академии Шахин Мустафаев.

Как отмечается, впервые в научной практике все письменные памятники VII–IX веков, выполненные тюркской рунической письменностью на общем древнетюркском языке, системно представлены в рамках одного комплексного издания.

Каталог содержит подробные сведения по каждому объекту: данные о месте и времени обнаружения, оригинальный текст, транскрипцию, чтение и перевод на турецкий язык, а также прорисовки и фотоматериалы.

Согласно результатам исследования, на территории Евразии выявлено 689 тюркских рунических письменных памятников. Наибольшая их концентрация приходится на Сибирь и сопредельные регионы: 187 — в бассейне Енисея и 106 — в Республике Алтай. Значительное число объектов обнаружено в Монголии — 146 и Китае — 68.

В Кыргызстан зафиксировано 59 памятников.

В других странах Центральной Азии их меньше: 20 — в Казахстане, 15 — в Узбекистане и 4 — в Таджикистане. На Кавказе выявлено 44 объекта.

Отдельные находки зафиксированы и за пределами основного ареала: 15 памятников — в Венгрии, 5 — в Украине, 2 — в Эстонии, по одному — в Турции и Сирии. Еще 16 памятников обнаружены в Байкало-Ленском регионе.

Всего в текстах зафиксировано 1 тысяча 823 лексические единицы, а также 485 антропонимов, 59 этнонимов, 145 топонимов и 17 теонимов, что представляет интерес для историко-лингвистических и этнокультурных исследований.

Отмечается, что значительная часть графических реконструкций и фотоматериалов получена в ходе многолетних полевых исследований авторов.
