Афиша Бишкека на неделю: киноновинки, «Старые песни о главном» и детские шоу

2-10 мая. Неделя киноклубов

В программе представлены разные эпохи, страны и жанры. После просмотров обязательно поговорим о кинолентах. Расписание по ссылке.

Дом кино имени Чингиза Айтматова.

4, 6, 8 мая. Детские шоу

Три дня детей ждут шоу с криоазотом, мастер-класс по росписи гипсовых фигурок и изготовлению фонарика.

ДТЦ «Ташрабат», 16.00 (4 мая), 17.00 (6, 8 мая).

5-8 мая. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

26 марта — 18 мая. Выставка «Текстиль. Нить времени»

Выставка о трансформации природных материалов в объекты искусства. Текстиль веками служил народам, проживающим на территории Кыргызстана, в утилитарно-бытовом и сакральном смыслах от рождения до смерти. Текстиль создавал дом, согревал, защищал, отделял внутреннее от внешнего, формировал пространство — физическое и символическое (от напольных ковров до одежды).

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

1 апреля — 18 мая. Выставка «Вода камень точит»

Вас ждут работы художников из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России, перформансы, живые выступления и арт-дискуссии, открытая и свободная художественная среда.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

10 апреля — 10 мая. Выставка «Из музыки и света»

В честь 85-летия выдающегося художника-графика Сабиджана Бабаджанова открывается масштабная выставка, представляющая многогранное творчество мастера, чье имя в стране и за ее пределами давно стало символом глубокой философской мысли, художественной свободы и внутренней духовной работы. Творчество художника охватывает широкий спектр жанров и техник. Представлены графика, акварель, масло, гуашь.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

23 апреля — 10 мая. Выставка Азизбека Сулайманова

Экспозиция представляет собой масштабный ретроспективный взгляд на творчество автора, объединяя работы разных лет, — как отражение длительной и последовательной художественной практики.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

30 апреля — 17 мая. Выставка работ Сабитжана Бакашева

Выставка предоставляет редкую возможность прикоснуться к наследию мастера, чьи работы сегодня хранятся в музейных фондах и продолжают вдохновлять новые поколения художников своей профессиональной уверенностью и искренностью.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

5, 8 мая. Детские мастер-классы по созданию свитков

Это возможность не только интересно провести время, но и проявить фантазию, развить творческие навыки и унести с собой особенный предмет, наполненный смыслом. Регистрация по ссылке.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00.

6 мая. Мастер-класс по нейрографике «Брызги Солнца»

Участники подведут итоги пройденного пути, зажгут личный «фейерверк» успеха и радости, получат истинное удовольствие от творчества и общения. Регистрация по ссылке.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00.

6 мая. Вечер музыки Сергея Рахманинова

Это долгожданный дебют Осмона Раманкулова (фортепиано) из Швейцарии на родной сцене в Кыргызстане. В концерте примет участие и Нурайым Джолбунова (виолончель).

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

6 мая. Сатирическая комедия «Не может быть»

На сцене развернется калейдоскоп комичных ситуаций, заставляющих задуматься о жизни, любви и бесконечном поиске счастья. Каждое действие — это яркая кульминация, где артистам удается передать тончайшие нюансы человеческих переживаний.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

7 мая. Концерт «Старые песни о главном»

Исполнители ваших любимых песен молодости Фатима Серазиева и Кубанычбек Атамбаев в сопровождении вокально-инструментального ансамбля «Мелодия» приглашают вас в незабываемое музыкальное путешествие, где прозвучат легендарные советские хиты и наши душевные кыргызские песни.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 18.30.

7 мая. Фантастическая комедия «Шестое чувство»

После смерти десять незнакомцев оказываются в загадочном пространстве, напоминающем распределительный центр между мирами. Здесь нет судей и приговоров, но есть одна последняя возможность. Каждый из героев получает шанс рассказать свою историю: о мечтах, ошибках и незавершенных делах. И только одному из них позволят вернуться на Землю на один-единственный день.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

30 апреля. Кинопремьеры

«Миллионер» (комедия). Молодой и влюбленный Ырыскелди готовится к свадьбе со своей невестой Асель. Родители обеих сторон встречаются, чтобы обсудить детали торжества. Родители Ырыскелди, желая произвести впечатление на семью Асель, обещают щедрые подарки и крупную сумму денег в качестве свадебного дара. Однако отец Ырыскелди теряет деньги.

«Жолу жок» (комедия). Адыл вырос в детдоме. Забрали друзей, забрали девочку Арууке, которую он любил, а Адыл остался — наблюдать, как жизнь выбирает других. В 25 лет он выходит во взрослый мир и понимает, что невезение никуда не делось: не складывается работа, не складываются отношения, люди появляются и исчезают, а он снова будто остается последним.

«Хокум» (ужасы). Писатель романов ужасов Ом Бауман приезжает в ирландскую гостиницу, чтобы развеять прах родителей, не подозревая, что в этом месте, по слухам, обитает ведьма. С приближением ночи он сталкивается с необъяснимыми явлениями и тайнами прошлого, которые постепенно раскрывают зловещую природу этого уединенного уголка.

«Пингвиненок Пороро. Приключения в мире сладостей» (мультфильм). Пингвиненок Пороро и его друзья отправляются на конкурс сладостей в Королевство десертов, где дома построены из печенья, а торты умеют разговаривать. Но оказывается, что сказочная страна в опасности: коварный злодей решил залить все вокруг горьким шоколадом и сорвать праздник. Чтобы разрушить злые чары, команде Пороро предстоит выполнить секретную миссию.

«Вверх по волшебному дереву» (фэнтези). Семья из города переезжает в деревню. Свежий воздух, огород и никаких гаджетов! Пока папа выращивает помидоры, младшая находит в лесу огромное дерево. Стоит забраться на его верхушку — и окажешься в Волшебном королевстве, где возможно все: полеты на автобусе, дома из шоколада, зелья, исполняющие желания.

«Мортал Комбат 2» (боевик). Чемпионы Земного царства вместе с Джонни Кейджем вступают в схватку друг с другом, чтобы предотвратить темное правление Шао Кана.

8 мая. Поэтическая драма «Эсимде»

Постановка по повести Чингиза Айтматова «Материнское поле». Исповедь женщины Толгонай перед людьми и миром. Спектакль пройдет на кыргызском языке.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

8 мая. Спектакль «Праздник на миллион»

Скромный бухгалтер из Лондона Генри Перкинс, возвращаясь домой в канун Нового года, по ошибке берет в поезде чужой портфель и обнаруживает в нем целое состояние — 1 миллион 750 тысяч фунтов. Генри решает воспользоваться таким шансом, чтобы начать новую жизнь.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

8 мая. Концерт группы «Эпидемия»

Три десятилетия эпических битв, огненных риффов и бессмертных хитов — легенда фэнтези-метала, группа «Эпидемия», празднует свое 30-летие и анонсирует грандиозный тур в честь этого события.

Pub «Перцы», 19.00.