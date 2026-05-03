20:40
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Папа Римский Лев XIV заявил о росте угроз журналистам в День свободы прессы

Фото из интернета. В Ватикане заявили о давлении на СМИ и росте рисков для журналистов

Папа Римский Лев XIV в Ватикане в ходе воскресной проповеди, приуроченной ко Всемирному дню свободы прессы, осудил нарушения свободы слова и почтил память журналистов, погибших в зонах конфликтов. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, этот день подчеркивает как значение независимой журналистики, так и растущие угрозы, с которыми сталкиваются представители СМИ.

«Сегодня мы отмечаем Всемирный день свободы прессы... к сожалению, это право часто нарушается — иногда вопиющим образом, иногда в более скрытых формах», — заявил понтифик.

Глава Католической церкви призвал верующих помнить о журналистах и репортерах, погибших в стремлении к истине, особенно в регионах, охваченных конфликтами.

Напомним, ранее папа Лев XIV неоднократно подчеркивал, что журналистика является опорой общества и демократии, а информация — общественным благом, которое необходимо защищать от манипуляций. Он также призывал к освобождению журналистов, несправедливо задержанных или преследуемых в разных странах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372773/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
В США в багажнике авто. Папа Римский назначил епископом мигранта
Трамп раскритиковал Папу Римского после его призыва к миру
Католики мира празднуют Пасху. Папа Римский призвал всех воюющих сложить оружие
Не допустить ограничения свободы слова и прав журналистов призывает депутат
Отсутствие анализа и защита мигрантов: что беспокоит экспертов Кыргызстана
Папа Римский просит священников перестать писать проповеди с помощью ChatGPT
Дизайнера Эрниса Жээнтаева приговорили к шести годам за публикации в соцсетях
Макрон назвал свободу слова в интернете в нынешних условиях «полной чушью»
Госдеп США намерен финансировать проекты по защите свободы слова в Европе
Садыр Жапаров высказался о правах человека и свободе слова в Кыргызстане
Популярные новости
День труда. Как в&nbsp;Кыргызстане отмечали Первомай День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай
Ливни и&nbsp;риск селей. В&nbsp;Кыргызстане объявили штормовое предупреждение Ливни и риск селей. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Не&nbsp;только День труда. Что еще отмечают 1&nbsp;мая? Тест Не только День труда. Что еще отмечают 1 мая? Тест
Садыр Жапаров прокатил гостя из&nbsp;Того и&nbsp;показал силу традиций на&nbsp;Иссык-Куле Садыр Жапаров прокатил гостя из Того и показал силу традиций на Иссык-Куле
Бизнес
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по&nbsp;НПЗ РФ&nbsp;усиливают давление на&nbsp;рынок ГСМ Кыргызстана Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
3 мая, воскресенье
20:21
Число сверхбогатых в Турции за пять лет выросло почти вдвое Число сверхбогатых в Турции за пять лет выросло почти в...
20:05
Папа Римский Лев XIV заявил о росте угроз журналистам в День свободы прессы
19:50
Пастбища на паузу: в КР предложили на два года отказаться от выпаса скота
19:30
Политолог призвал усилить контроль над управделами президента
19:08
Издан полный каталог тюркских рунических памятников VII–IX веков