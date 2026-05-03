Папа Римский Лев XIV заявил о росте угроз журналистам в День свободы прессы

В Ватикане заявили о давлении на СМИ и росте рисков для журналистов

Папа Римский Лев XIV в Ватикане в ходе воскресной проповеди, приуроченной ко Всемирному дню свободы прессы, осудил нарушения свободы слова и почтил память журналистов, погибших в зонах конфликтов. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, этот день подчеркивает как значение независимой журналистики, так и растущие угрозы, с которыми сталкиваются представители СМИ.

«Сегодня мы отмечаем Всемирный день свободы прессы... к сожалению, это право часто нарушается — иногда вопиющим образом, иногда в более скрытых формах», — заявил понтифик.

Глава Католической церкви призвал верующих помнить о журналистах и репортерах, погибших в стремлении к истине, особенно в регионах, охваченных конфликтами.

Напомним, ранее папа Лев XIV неоднократно подчеркивал, что журналистика является опорой общества и демократии, а информация — общественным благом, которое необходимо защищать от манипуляций. Он также призывал к освобождению журналистов, несправедливо задержанных или преследуемых в разных странах.