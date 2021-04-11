Местные выборы и референдум. В милицию поступило 26 сообщений о нарушениях

В органы внутренних дел сегодня поступило 26 сообщений о нарушениях. Об этом на брифинге сообщил начальник следственной службы МВД Султан Макилов.

По его данным, из них о нарушениях предвыборной агитации — 12 сообщений, о подкупе голосов — 8, о подвозе избирателей — 3, другие нарушения — 3.

Султан Макилов добавил, что ранее органы внутренних дел зарегистрировали 255 сообщений о нарушениях, из них 41 — как преступление.

Граждане Кыргызстана выбирают 796 депутатов в 28 городских кенешей и 7 тысяч 560 депутатов в 420 айыльных кенешей. Сегодня также проходит референдум по принятию проекта новой Конституции.