Местные выборы. Омбудсмен просит привлечь к ответственности членов УИК

Токон Мамытов просит ЦИК привлечь к ответственности членов УИК, по вине которых вчера аннулированы голоса избирателей в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба акыйкатчи.

По ее данным, для прояснения фактов аннулирования результатов голосования на шести избирательных участках вне помещения 10 апреля члены мобильной мониторинговой группы выехали в Бишкекскую территориальную избирательную комиссию, где обсудили ответственность тех, по вине кого допущены нарушения избирательных прав граждан.

По мнению омбудсмена КР, существующие пробелы в избирательном законодательстве КР привели к тому, что в данном случае из-за единичных нарушений аннулированы 260 голосов избирателей (из шести избирательных урн), входящих в категорию уязвимых слоев населения.