Жесткий разговор с депутатом Гулей Кожокуловой о системе, Бишкеке и будущем КР

Депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова в интервью проекту 24cast рассказала о деградации образования в Кыргызстане, провалах прокуратуры, санкциях, миграции и том, почему Бишкек обязан вернуть себе статус зеленого города.
Нас было 59 юристов на всю страну
— Давайте начнем с 1987 года, когда вы заканчиваете юрфак. Тогда говорили — закон выше эмоций. Сегодня это правило еще работает?
— Это были совершенно другие времена. На весь Кыргызстан было всего 59 юристов. Представляете уровень отбора? Поступали больше, но заканчивали единицы — оставались сильнейшие.
Нас учили не просто теории. Над нами работали мощнейшие преподаватели, была настоящая школа — и профессиональная, и моральная. Мы понимали, что за нами стоит государство, а нам предстоит решать судьбы людей.
Сегодня, к сожалению, ситуация другая. Вузов много, юристов — тысячи. Но качество подготовки… оно уже не то. И это проблема. О чем я говорю открыто. Потому что без качества образования не будет ни справедливых судов, ни сильного государства.
Прокуратура — это не про обвинение
— Почему вы выбрали прокуратуру, а не адвокатуру?
— Прокуратура — это не только обвинение. Это миф. Прокуратура — это надзор. Это орган, который следит за соблюдением закона всеми: государством, бизнесом, гражданами.
Прокурор должен разбираться во всем — от экономики до бытовых конфликтов. Это самая широкая юридическая практика. Поэтому я выбрала этот путь.
— Но сегодня к прокуратуре много претензий. Где она была раньше?
— Я не буду скрывать — ошибки были. Как и громкие случаи злоупотреблений. Были ситуации, когда закрывали глаза. Факты, которые я прямо называю позорными для системы.
Но сейчас идет очищение. Оно необходимо. Я предлагала создать ведомственную комиссию, пересмотреть дела, особенно по бизнесу. Таких обращений — сотни. И к каждому делу надо подходить индивидуально. Закон это позволяет. И прокурор имеет огромные полномочия, чтобы восстановить справедливость.
— Два ключевых качества. Первое — порядочность. Ее нельзя купить. Она идет из семьи. Второе — профессионализм. Он приходит с опытом. Если этих двух вещей нет — система рушится. Если есть — работает.
— Кто контролирует прокуратуру?
— Суд. Парламент. Президент. Счетная палата. И самое главное — общество. Можно красиво отчитаться, но люди все видят. Их оценка — самая честная.
Все начинается с детского сада
— Вы часто говорите об образовании. Почему?
— Это фундамент. Все начинается с детского сада. Потом школа, вуз. Если на первом этапе ошибка — дальше цепная реакция. Сегодня учитель получает 15–20 тысяч сомов. О каком качестве мы говорим?
При этом мы видим, как дети могут оскорблять учителей, а родители — поддерживать это. Такое разрушает систему. Учитель работает вслепую — он не знает, кем станет ребенок. Но он вкладывает в него все. Это нужно ценить.
Санкции — это тупик
— Кыргызстан попал под санкции. Почему?
— Я считаю, санкции — это тупиковое решение. Они вредят и тем, кто их вводит, и тем, против кого вводят. Да, людям становится сложнее — проблемы с банковскими операциями, переводами. Но решения находятся. Вопрос в другом — зачем создавать искусственные ограничения? Это не путь к развитию.
— Курс на Россию — это выбор или необходимость?
— Это исторический путь. Наши предки его определили. Нас связывает не только политика, но и культура, язык, история. Посмотрите на миграцию — люди сами выбирают, куда ехать. Большинство выбирает Россию. И самое главное — они не уезжают навсегда. Они возвращаются и вкладывают деньги в Кыргызстан. Это и есть настоящий патриотизм.
Мы обязаны сохранить Бишкек
— Бишкек сегодня часто критикуют — говорят, город теряет свой облик. Это необратимый процесс или его можно остановить?
— Я считаю, что не просто можно — мы обязаны это остановить. У нас нет ни морального, ни другого права просто взять и уничтожить то, что формировалось десятилетиями.
Мы можем модернизировать, сделать лучше и современнее — я только за. Но при этом мы должны сохранять архитектуру, атмосферу, лицо города.Гуля Кожокулова
Посмотрите на центр Бишкека — там есть уникальные здания, улицы с историей. Их можно превратить в красивое и живое пространство. Пешеходные зоны, променады, небольшие заведения, куда можно привести гостей города и показать: вот это наш Бишкек.
Сейчас часто получается наоборот — сносим, переделываем, а взамен не всегда получаем что-то равнозначное. От этого, честно говоря, становится обидно. Потому что потенциал у города огромный. Вопрос только в отношении к нему.
— Есть и другая сторона — безопасность. Например, тема бездомных собак. Люди реально боятся за детей.
— Я прекрасно понимаю этот страх. Как мать, как человек, я его разделяю. Когда читаешь новости о нападениях собак, конечно, это вызывает тревогу.
Но давайте честно — отстрел не решает проблему. Это не системный подход. Это, по сути, жестокая реакция на последствия.
Есть четко прописанные механизмы: отлов, стерилизация, создание приютов, чипирование. Это не абстрактные вещи — это практики, которые давно работают во многих странах и дают результат.
Проблема ведь начинается раньше. Большинство бездомных животных — это бывшие домашние. Их сначала заводят как игрушку, а потом, когда появляются сложности, просто выбрасывают на улицу.
Вот из этого и формируется вся эта ситуация, которую потом пытаются решать радикальными методами.
Если мы хотим реально изменить ситуацию, надо начинать с ответственности людей за тех, кого они приручили. И ответственности власти — за системное, а не разовое решение проблемы.
Я не оппозиция государству
— Пансионат «Жалын». Что происходит?
— Ко мне обратились люди, которые годами вкладывались в объект. И вдруг их заставляют передать его. Без нарушений с их стороны. Я прямо сказала — это похоже на рейдерский захват. Но я уверена, что правоохранительные органы разберутся. Есть документы и свидетели.
— В Кыргызстане осталась оппозиция?
— Конечно. Оппозиция — это не враг. Это другой взгляд. Я могу критиковать правительство, но я не против своей страны. Это принципиальная разница.
— Если коротко, что сегодня главное?
— Ответственность каждого. Чиновника, учителя, родителя, гражданина. Пока мы не начнем с себя — никакие реформы не помогут.