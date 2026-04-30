Жесткий разговор с депутатом Гулей Кожокуловой о системе, Бишкеке и будущем КР

Депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова в интервью проекту 24cast рассказала о деградации образования в Кыргызстане, провалах прокуратуры, санкциях, миграции и том, почему Бишкек обязан вернуть себе статус зеленого города. 

Фото 24.kg. Депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова

Нас было 59 юристов на всю страну 

— Давайте начнем с 1987 года, когда вы заканчиваете юрфак. Тогда говорили — закон выше эмоций. Сегодня это правило еще работает?

— Это были совершенно другие времена. На весь Кыргызстан было всего 59 юристов. Представляете уровень отбора? Поступали больше, но заканчивали единицы — оставались сильнейшие.

Нас учили не просто теории. Над нами работали мощнейшие преподаватели, была настоящая школа — и профессиональная, и моральная. Мы понимали, что за нами стоит государство, а нам предстоит решать судьбы людей.

Сегодня, к сожалению, ситуация другая. Вузов много, юристов — тысячи. Но качество подготовки… оно уже не то. И это проблема. О чем я говорю открыто. Потому что без качества образования не будет ни справедливых судов, ни сильного государства.

Прокуратура — это не про обвинение 

— Почему вы выбрали прокуратуру, а не адвокатуру?

— Прокуратура — это не только обвинение. Это миф. Прокуратура — это надзор. Это орган, который следит за соблюдением закона всеми: государством, бизнесом, гражданами.

Прокурор должен разбираться во всем — от экономики до бытовых конфликтов. Это самая широкая юридическая практика. Поэтому я выбрала этот путь.

— Но сегодня к прокуратуре много претензий. Где она была раньше?

— Я не буду скрывать — ошибки были. Как и громкие случаи злоупотреблений. Были ситуации, когда закрывали глаза. Факты, которые я прямо называю позорными для системы.

Но сейчас идет очищение. Оно необходимо. Я предлагала создать ведомственную комиссию, пересмотреть дела, особенно по бизнесу. Таких обращений — сотни. И к каждому делу надо подходить индивидуально. Закон это позволяет. И прокурор имеет огромные полномочия, чтобы восстановить справедливость.

Фото 24.kg. Во время интервью с депутатом Жогорку Кенеша Гулей Кожокуловой
— Чего сегодня не хватает системе?

— Два ключевых качества. Первое — порядочность. Ее нельзя купить. Она идет из семьи. Второе — профессионализм. Он приходит с опытом.  Если этих двух вещей нет — система рушится. Если есть — работает.

 — Кто контролирует прокуратуру?

— Суд. Парламент. Президент. Счетная палата. И самое главное — общество. Можно красиво отчитаться, но люди все видят. Их оценка — самая честная.

Все начинается с детского сада 

— Вы часто говорите об образовании. Почему?

— Это фундамент. Все начинается с детского сада. Потом школа, вуз. Если на первом этапе ошибка — дальше цепная реакция. Сегодня учитель получает 15–20 тысяч сомов. О каком качестве мы говорим?

При этом мы видим, как дети могут оскорблять учителей, а родители — поддерживать это. Такое разрушает систему. Учитель работает вслепую — он не знает, кем станет ребенок. Но он вкладывает в него все. Это нужно ценить.

Санкции — это тупик 

— Кыргызстан попал под санкции. Почему?

— Я считаю, санкции — это тупиковое решение. Они вредят и тем, кто их вводит, и тем, против кого вводят. Да, людям становится сложнее — проблемы с банковскими операциями, переводами. Но решения находятся. Вопрос в другом — зачем создавать искусственные ограничения? Это не путь к развитию.

— Курс на Россию — это выбор или необходимость?

— Это исторический путь. Наши предки его определили. Нас связывает не только политика, но и культура, язык, история. Посмотрите на миграцию — люди сами выбирают, куда ехать. Большинство выбирает Россию. И самое главное — они не уезжают навсегда. Они возвращаются и вкладывают деньги в Кыргызстан. Это и есть настоящий патриотизм.

Мы обязаны сохранить Бишкек 

— Бишкек сегодня часто критикуют — говорят, город теряет свой облик. Это необратимый процесс или его можно остановить?

— Я считаю, что не просто можно — мы обязаны это остановить. У нас нет ни морального, ни другого права просто взять и уничтожить то, что формировалось десятилетиями.

Мы можем модернизировать, сделать лучше и современнее — я только за. Но при этом мы должны сохранять архитектуру, атмосферу, лицо города.

Гуля Кожокулова

Посмотрите на центр Бишкека — там есть уникальные здания, улицы с историей. Их можно превратить в красивое и живое пространство. Пешеходные зоны, променады, небольшие заведения, куда можно привести гостей города и показать: вот это наш Бишкек.

Сейчас часто получается наоборот — сносим, переделываем, а взамен не всегда получаем что-то равнозначное. От этого, честно говоря, становится обидно. Потому что потенциал у города огромный. Вопрос только в отношении к нему.

— Есть и другая сторона — безопасность. Например, тема бездомных собак. Люди реально боятся за детей.

— Я прекрасно понимаю этот страх. Как мать, как человек, я его разделяю. Когда читаешь новости о нападениях собак, конечно, это вызывает тревогу.

Но давайте честно — отстрел не решает проблему. Это не системный подход. Это, по сути, жестокая реакция на последствия.

Есть четко прописанные механизмы: отлов, стерилизация, создание приютов, чипирование. Это не абстрактные вещи — это практики, которые давно работают во многих странах и дают результат.

Проблема ведь начинается раньше. Большинство бездомных животных — это бывшие домашние. Их сначала заводят как игрушку, а потом, когда появляются сложности, просто выбрасывают на улицу.

Вот из этого и формируется вся эта ситуация, которую потом пытаются решать радикальными методами.

Если мы хотим реально изменить ситуацию, надо начинать с ответственности людей за тех, кого они приручили. И ответственности власти — за системное, а не разовое решение проблемы.

Я не оппозиция государству

— Пансионат «Жалын». Что происходит?

— Ко мне обратились люди, которые годами вкладывались в объект. И вдруг их заставляют передать его. Без нарушений с их стороны. Я прямо сказала — это похоже на рейдерский захват. Но я уверена, что правоохранительные органы разберутся. Есть документы и свидетели. 

— В Кыргызстане осталась оппозиция?

— Конечно. Оппозиция — это не враг. Это другой взгляд. Я могу критиковать правительство, но я не против своей страны. Это принципиальная разница.

— Если коротко, что сегодня главное?

— Ответственность каждого. Чиновника, учителя, родителя, гражданина. Пока мы не начнем с себя — никакие реформы не помогут. 

Фото 24.kg. Депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова
Это интервью — не про удобные формулировки. Это попытка честно проговорить то, что многие предпочитают не замечать. И главный вывод здесь простой: система может меняться только тогда, когда меняются люди внутри нее. 
