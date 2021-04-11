Местные выборы. Семипроцентный барьер преодолели четыре партии

В Кыргызстане завершились местные выборы и референдум.
По предварительным данным, на выборах в Бишкекский городской кенеш семипроцентный барьер преодолели только четыре партии. Таковы данные Центризбиркома.
В БГК попадают «Биздин эл» (9,09 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9, 17 процента), «Ак Бата» (14,04 процента) и «Эмгек» (14,18 процента).
Исходя из предварительных итогов голосования, большинство мест получат партии основателя Ассоциации «Дордой» Аскара Салымбекова и экс-мэра столицы Наримана Тюлеева.