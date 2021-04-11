21:03
USD 84.79
EUR 100.79
RUB 1.10
Власть

Местные выборы. Семипроцентный барьер преодолели четыре партии

В Кыргызстане завершились местные выборы и референдум.

По предварительным данным, на выборах в Бишкекский городской кенеш семипроцентный барьер преодолели только четыре партии. Таковы данные Центризбиркома.

В БГК попадают «Биздин эл» (9,09 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9, 17 процента), «Ак Бата» (14,04 процента) и «Эмгек» (14,18 процента).

Исходя из предварительных итогов голосования, большинство мест получат партии основателя Ассоциации «Дордой» Аскара Салымбекова и экс-мэра столицы Наримана Тюлеева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189654/
просмотров: 2878
Версия для печати
Материалы по теме
Местные выборы. В Ошский горкенеш проходят три партии
Выборы в Бишкекский горкенеш. Как распределятся мандаты между лидерами гонки
В Аламединском районе задержана одна из кандидатов в депутаты. За мошенничество
Нуржан Шайлдабекова: В Бишкеке участие граждан в выборах наименее активное
Местные выборы. Активнее всего голосуют сельские жители
Местные выборы и референдум. Что происходит на избирательных участках Бишкека
В фонды партий и кандидатов в айыльные кенеши поступило 155,2 миллиона сомов
В Ноокате сломалась автоматическая урна. Избиратели бросали бюллетени в коробку
За два часа голосования в ЦИК поступило 25 сообщений о нарушениях
Местные выборы. Аннулированы результаты голосования на 15 участках
Популярные новости
Выборы и&nbsp;референдум: вы&nbsp;пойдете голосовать? Опрос Выборы и референдум: вы пойдете голосовать? Опрос
Одиннадцать лет спустя. Кто пришел к&nbsp;власти 7&nbsp;апреля 2010 года и&nbsp;где они сейчас Одиннадцать лет спустя. Кто пришел к власти 7 апреля 2010 года и где они сейчас
В&nbsp;Кыргызстане местные выборы и&nbsp;референдум по&nbsp;Конституции. Что происходит сейчас В Кыргызстане местные выборы и референдум по Конституции. Что происходит сейчас
Меня критикуют. Камчыбек Ташиев о&nbsp;делимитации и&nbsp;демаркации участков госграницы Меня критикуют. Камчыбек Ташиев о делимитации и демаркации участков госграницы
Бизнес
Почему водителям выгодно переходить на&nbsp;метан Почему водителям выгодно переходить на метан
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
Определяйте местоположение своих близких за&nbsp;секунды Определяйте местоположение своих близких за секунды
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Оше
11 апреля, воскресенье
21:01
Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 33-летняя Гульназ Мурсакматова Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 33-летняя Гульназ М...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 апреля: осадки не ожидаются
20:39
Референдум. Явка избирателей превысила 30 процентов
20:36
НДПК обвиняют в подкупе избирателей. В партии опровергают и называют черным PR
20:33
Местные выборы. В Ошский горкенеш проходят три партии