Нуржан Шайлдабекова: В Бишкеке участие граждан в выборах наименее активное

«В Бишкеке участие граждан в выборах остается наименее активным по стране», — сообщила сегодня на брифинге председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, из 419 тысяч 901 избирателя, включенного в список для голосования, свой выбор на 12.00 сделали 40 тысяч 746 человек, это 9,7 процента.

Самая высокая явка на выборах депутатов горкенешей в Сулюкте. Там проголосовали 2 тысячи 468 человек, или 22,8 процента избирателей.

На втором месте Ош, где проголосовали 27 тысяч 395 человек, или 18,06 процента. На третьем месте Каинды (Чуйская область) — 672 человека, или 16,5 процента. Среди областных центров в Джалал-Абаде успели сделать свой выбор 8 тысяч 87 человек (16,13 процента), в Таласе — 3 тысячи 112 (14,08 процента), в Нарыне — 4 тысячи 142 (13,36 процента), Токмаке — 4 тысячи 954 (12,84 процента), Караколе — 4 тысячи 963 (12,74 процента), в Баткене — 1 тысяча 971 избиратель (12,6 процента).